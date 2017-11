Birmania acusa a Bangladesh de retrasar el inicio del proceso de repatriación de refugiados rohingya

Zaw Htay, portavoz de la líder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi, ha recalcado que Birmania está preparado para iniciar el proceso, recordando que la Premio Nobel de la Paz ha indicado que la base para el proceso debe ser el acuerdo para la repatriación de rohingya firmado en 1993.

"Estamos preparados para empezar, pero la otra parte (Bangladesh) aún no lo aceptado, y el proceso se ha visto aplazado. Esto es un hecho", ha subrayado, relacionando esto con una supuesta voluntad de Daca de recibir millones de dólares en ayuda internacional, según ha informado el diario oficial birmano 'The Global New Light of Myanmar'.

"La causa del retraso es atribuida al asunto de la construcción de los mayores campamentos de refugiados del mundo (en Bangladesh)", ha dicho Htay, recalcando que "hasta ahora (las autoridades bangladeshíes) han recibido 400 millones de dólares (cerca de 344 millones de euros)".

Htay ha indicado que el proceso de repatriación implicará que los refugiados rohingya pasarán por un proceso de supervisión en el que las autoridades birmanas determinarán "si es cierto que vivieron en el país", tras lo que "serán trasladados a sus localidades originales".

Desde el 25 de agosto, más de 600.000 musulmanes rohingyas han huido del estado birmano de Rajine a Bangladesh, por la ola de violencia que comenzó con una serie de ataques de milicianos rohingyas contra las fuerzas de seguridad birmanas y una contraofensiva militar que ha dejado al menos 400 muertos y que ha sido descrita por la ONU como "limpieza étnica".

Los rohingya son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en Rajine. Son más de un millón de personas, pero el Gobierno birmano no les reconoce como ciudadanos porque considera que son descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh.