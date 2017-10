Berlusconi amenaza con retirarse si no gana las próximas elecciones en Italia

"Si no tengo la mayoría, me retiro, porque será culpa de los italianos si no pueden distinguir a quien es capaz de aquellos que nunca han hecho nada", ha dicho Berlusconi durante un acto público en la isla de Isquia. Sin embargo, ha recalcado "creo que los italianos tendrán buen criterio", apelando a su elección, según recoge la agencia de noticias italiana ADN Kronos.

Durante su discurso, ha acusado al M5S de no presentar al candidato que realmente va a competir en los comicios. "Es cierto que el señor Di Maio no es el verdadero candidato del Movimiento 5 Estrellas. Él es solo una fachada. Lo sé, me lo han dicho. El verdadero hombre del movimiento es Piercamillo Davigo, que ahora no lo acepta, pero luego dirá 'Lo hago por el bien de la patria'", ha señalado.

Berlusconi afirma que si se presenta a Davigo como candidato se irá del país "inmediatamente después". "Davigo es una concentración de envidia, odio y enojo. Nunca sonríe", ha añadido.

Las elecciones se celebrarán previsiblemente en el primer semestre de 2018, probablemente entre marzo y mayo, y los sondeos sitúan al Movimiento 5 Estrellas prácticamente empatado con el Partido Democrático del primer ministro Matteo Renzi.

Si el Partido Democrático (PD) concurre en coalición con otros partidos centristas y de izquierdas, probablemente superaría a la formación que lidera ahora Luigi Di Maio. Por su parte el líder conservador Silvio Berlusconi, podría aliarse con la ultraderechista Liga Norte y aspirar a ganar las elecciones.