Berlín anuncia la retirada del barco alemán que participa en la 'Operación Sophia' en el mar Mediterráneo

Alemania no enviará ningún buque para reemplazar a la fragata 'Augsburgo' frente a las costas de Libia a principios de febrero, tal y como ha confirmado el inspector general del Ejército, Eberhard Zorn.

El 'Augsburgo' iba a ser reemplazado por el buque 'Berlín', que será mantenido en estado de preparación y podría ser enviado al mar Mediterráneo en caso de que las autoridades reviertan su decisión.

Fuentes citadas por la agencia de noticias DPA han vinculado la decisión al endurecimiento de la postura de Italia hacia el desembarco de refugiados, si bien Berlín no ha aclarado por el momento las causas de la misma.

"Alemania continuará participando en la 'Operación Sophia'. No se trata de una suspensión para nada. No hay ninguna indicación de que Alemania en el futuro no vaya a aportar ningún barco", ha explicado a Europa Press una fuente de la UE.

Alemania tenía "previsto" retirar su fragata Augsburg dentro de una rotación prevista en febrero y la intención es que participe en una misión "de la OTAN", han explicado fuentes diplomáticas.

La fragata alemana era una de las tres con las que cuenta la 'Operación Sophia' en la actualidad, junto con el 'Reina Sofía' que aporta España y la italiana 'Luigi Rizzo', así como dos helicópteros de España e Italia y tres aviones de vigilancia marítima que aportan España, Países Bajos y Polonia.

Los Veintiocho acordaron a finales de año extender de forma provisional el mandato de la operación tres meses más ante las divergencias entre países para buscar una fórmula que permita el reparto posterior entre países de los migrantes y refugiados rescatados por la operación.

El Gobierno italiano, país al que se han enviado todos los migrantes rescatados desde el inicio de la operación, rechazó continuar así y reclamó que países ofrecieran puertos para su desembarco o aceptaran su redistribución posterior.

España y Francia entre otros rechazan que se cubra sólo los migrantes rescatados en el marco de la 'Operación Sophia' e insisten en que la solución para por un acuerdo más global en el marco de la reforma de la política de asilo europea, que sigue bloqueada por el rechazo de los países del este a aceptar inmigrantes en base a un sistema de cuotas.