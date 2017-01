Bélgica perseguirá a internautas que hicieron comentarios racistas en redes sobre víctima belga en Estambul

El padre de la víctima, Ali Akyil, ha reclamado "un poco de comprensión" y ha recordado que su hijo nació y creció en Bélgica y no quería enterrarlo en Turquía. "Estos racistas son gente pobre. No los odio para nada. No se dan cuenta", aseguró a la cadena VRT.

Alain Yzermans, el alcalde de la localidad Houthalen-Helchteren donde este miércoles se celebrará el funeral de Kerim Akyil, a las 12.30 horas, ha considerado "inaceptable" este tipo de comentarios.

Las autoridades turcas ya han logrado identificar al terrorista que mató a 39 personas en la discoteca Reina de Estambul durante una fiesta de Nochevieja, ha anunciado este miércoles el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, que no ha revelado el nombre.

El terrorista, que irrumpió armado en el local y disparó de forma indiscriminada, huyó inmediatamente después de cometer el ataque y sigue prófugo. La Policía ha difundido su imagen para tratar de dar con su paradero.