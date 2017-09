Barzani asegura que los kurdos decidirán el lunes entre la "subordinación" a Bagdad o "una vida libre"

Miles de personas han participado este viernes en Erbil en un acto de apoyo a esa consulta, que el Gobierno central ha instado a anular por considerarla inconstitucional. El referéndum, no vinculante, sentaría las bases de un proceso de ruptura que las autoridades kurdas aspiran a completar en un plazo máximo de dos años.

"Ya no podemos vivir con Bagdad", ha proclamado Barzani ante la multitud, en el marco de un discurso en el que ha llamado a la ciudadanía a acudir a votar para "decidir su futuro. "Quienes tenéis miedo, no vayáis, o votad 'no'", ha dicho el mandatario, dispuesto a "morir con honor" por la independencia.

Barzani ha denunciado que ha recibido "amenazas" para aplazar la votación, pero ha descartado esta posibilidad: "El referéndum ya no está en mis manos, o en las de los partidos políticos. Está en las vuestras, el pueblo del Kurdistán".

Entre quienes han solicitado dicho aplazamiento figuran países vecinos como Turquía e Irán, temerosos de que el sentimiento separatista se extienda también a sus propias comunidades kurdas. Estos dos países han cerrado filas con Irak para criticar la consulta, cuestionada también por Naciones Unidas.

Barzani ha negado que las aspiraciones de la región sean una amenaza para nadie y ha advertido de que los 'peshmerga' --las fuerzas armadas kurdas-- no permitirán una hipotética intromisión. "No permitirán que el Kurdistán caiga en manos del enemigo", ha añadido el presidente, que ejerce también como comandante en jefe.

Frente a quienes alertan de la repercusión que tendrá una virtual ruptura política de Irak para la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico, Barzani ha alegado que seguirán combatiendo "más fuerte" si cabe. También ha subrayado que mantendrán como "invitados" a los desplazados por el conflicto.