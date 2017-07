Barricadas en Caracas en el inicio de las protestas opositoras de este viernes

"Esta lucha no se va a echar para atrás. Es muy importante que todo el pueblo tenga la claridad de que esta lucha comenzó antes de la ANC y no se puede frenar. Este camino sigue y va a llevarnos hacia la libertad porque tenemos la fuerza y la mayoría", ha dicho el diputado opositor Fredy Guevara, del partido Voluntad Popular, en la plaza de Altamira, epicentro de las protestas.

"No es juego de niños que ya la Unión Europea, Estados Unidos, México Japón y Alemania hayan dicho claramente no solamente que van a desconocer ese fraude sino que están apegándose a la sanción", ha dicho el opositor.

Guevara cree que el presidente Nicolás Maduro "tomó el peor de los caminos" porque "pensaban que la oposición se iba a echar para atrás con una negociación que no resolviera el problema de fondo y que nos íbamos a asustar con su ANC".

"¿Qué puede pasar, que nos metan presos a los diputados? Si ese es el costo que hay que pagar para que esto se siga profundizando estamos dispuestos a asumirlo", ha declarado el diputado Guevara.

La oposición ha contabilizado 15 detenidos en todo el país durante las primeras horas de la jornada de protesta --49 fue el número de detenidos jueves--. Hasta 4.848 personas habrían sido arrestadas en Venezuela desde principios abril, según los datos del Foro Penal venezolano. Al menos 1.348 continúan presas, según la misma fuente.

ENFRENTAMIENTOS

En Caracas se dieron enfrentamientos de baja intensidad en el sector de Bello Campo, donde la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lanzó gases lacrimógenos para dispersar a quienes se manifestaban.

El Gobierno prohibió el pasado jueves cualquier manifestación con el objetivo de garantizar la celebración de los comicios de este domingo. La prohibición continuará hasta el próximo lunes.

El seguimiento de la 'Toma de Venezuela' está siendo desigual en Caracas. El este de la ciudad, de mayoría opositora, ha sido bloqueado por varias decenas de barricadas, tanto en calles secundarias como en avenidas principales, y las persianas de la mayoría de los comercios fueron bajadas después del mediodía, cuando ha iniciado la protesta.

En el oeste de la capital, de preponderancia opositora, la mayoría de los comercios siguen abiertos. Han aparecido barricadas en zonas del occidente caraqueño, como en Montalbán.

"Yo era chavista hasta hace unos meses. Pero la situación económica empeoró y me di cuenta de que con este gobierno no vamos a ningún lado. Después he venido a las manifestaciones y he visto la represión", ha señalado Néstor Pino, un estudiante, en la plaza de Altamira, frente a las barricadas opositoras.

"He pensado en irme del país, como ya han hecho mis amigos. Pero dejar a la familia y el entorno es duro. Prefiero quedarme aquí", ha añadido el estudiante.La comunidad internacional estudia nuevas sanciones, tras las interpuestas por EEUU el miércoles contra 13 funcionarios y ex funcionarios venezolanos.

"Este Gobierno tiene que acabarse. No podemos subsistir como estamos. Aquí prácticamente no se puede vivir. Todos se están yendo y los que quedamos queremos vivir como estábamos antes. Como decimos ahora, éramos millonarios, pero no lo sabíamos", ha declarado el informático Anderson Gálvez.

"Los chavistas no quieren la paz. Si la quisieran ya habrían hecho elecciones hace años", ha apuntado Gálvez.

El oficialismo, por su parte, ha calificado la protesta de este viernes como un fracaso. "Hemos logrado mantener la paz en la ciudad de Caracas", ha declarado el alcalde del municipio capitalino Libertador, Jorge Rodríguez.

El regidor ha criticado a quienes se manifiestan en la calle. "Dicen defender la propiedad privada quienes han maltratado y afectado ella propiedad y el derecho al libre tránsito. Son dictadorzuelos de la esquina o de la calle, que no permiten que una persona reciba prestaciones de servicio de salud".

El presidente, Nicolás Maduro, ha inaugurado este viernes la entrega de la casa 1.700.000 del programa Gran Misión Vivienda Venezuela, dedicándosela al fallecido ex presidente Hugo Chávez, cuyo natalicio celebran los seguidores oficialistas.

"En 110 días han quemado, destruido y amenazan con destruir más. Lo que pasa es que los tenemos derrotados. Ríndanse señores de la MUD, están derrotados. El pueblo les va a dar una lección y un castigo. El próximo domingo 30 de julio el pueblo los va a castigar con su voto para que aprendan y sean serios", ha dicho el mandatario venezolano