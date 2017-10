Bachelet afirma que presentarse a la reelección no está entre sus planes: "Para que nadie se asuste, no volveré"

"Por su acaso, para que nadie se asuste, no volveré", ha indicado durante un acto en Concepción, prometiendo "seguir trabajando hasta el último día de Gobierno para ofrecer respuestas en cada rincón de Chile".

"Francamente es la única verdadera razón por la cual una persona como yo puede estar en este cargo", ha sostenido, defendiendo la labor de su Ejecutivo, según ha informado el diario local 'La Tercera'.

En este sentido, ha argumentado que "una cifra de crecimiento no significa mucho si no va de la mano de inversión concreta, para que el progreso del país llegue hasta las comunas y no sea una cifra que todos aplauden, pero que no modifica para mejor la vida de ustedes".

"Quiero creer que es posible que todos los chilenos y chilenas puedan decir 'hoy estamos mejor que antes'", ha remachado, tal y como ha recogido el diario chileno 'El Mercurio'.