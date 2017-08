Bachelet expresa su "preocupación" por la vuelta a la cárcel de López y Ledezma

"Comparto mi preocupación por las detenciones de Leopoldo López y Antonio Ledezma. Su paradero y situación se debe esclarecer a la brevedad", ha escrito en Twitter Bachelet, criticada en los últimos días por la oposición chilena por su tímida reacción frente a los planes del Gobierno de Nicolás Maduro.

La presidenta de Chile ha subrayado que "el pueblo venezolano merece encontrar una salida pacífica a la crisis" y se ha ofrecido a "apoyar el diálogo democrático" entre el Gobierno y la oposición.

Las últimas medidas adoptadas contra López y Ledezma, vinculadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a un supuesto plan de fuga y a la violación de los compromisos adquiridos, también han recibido la repulsa del ministro de Exteriores argentino, Jorge Faurie, quien ha tachado de "arbitraria" la detención. "Mi solidaridad con sus familias", ha declarado en Twitter.

Por su parte, el jefe de la diplomacia uruguaya, Rodolfo Nin Novoa, ha considerado dichos arrestos un "desastre", habida cuenta de que implica no atender a los llamamientos al "entendimiento" y el "diálogo". En declaraciones a los medios locales, ha apuntado que "la soberbia no es buena consejera" y ha advertido a Maduro de que, si ha tenido "los votos que dicen que se tubo" el pasado domingo, no es necesario llevar a cabo "acciones arbitrarias".