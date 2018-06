Al Assad asegura que busca un acuerdo político para las zonas controladas por los rebeldes en el sur de Siria

"Hacemos frente a dos opciones, al igual que en otras áreas de Siria: la reconciliación o la liberación por la fuerza", ha dicho, antes de resaltar que Damasco ha optado por "dar una oportunidad a la reconciliación".

En una entrevista concedida a la cadena de televisión iraní Al Alam, el mandatario ha indicado que "hasta ahora no hay resultados concretos debido a la interferencia de Israel y Estados Unidos".

"Hay contactos en marcha entre los rusos, los estadounidenses y los israelíes, mientras que nadie se comunica con los terroristas, ya que son meras herramientas y harán lo que decidan sus dueños", ha sostenido.

Asimismo, ha reiterado que Irán no ha desplegado tropas regulares en el país y ha manifestado que los lazos entre Damasco y Teherán "son estratégicos y no serán objeto de un acuerdo en el sur o en el norte".

"La decisión sobre nuestra tierra es exclusivamente siria (...) y cuando tengamos una decisión respecto a Irán, lo hablaremos con los iraníes y no con ninguna otra parte", ha explicado, según ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

En este sentido, ha confirmado que hay "asesores" iraníes en Siria y "grupos de voluntarios iraníes (...) liderados por oficiales iraníes". "Usamos la palabra asesores porque no hay unidades regulares iraníes combatiendo en Siria. No hay batallones, brigadas o divisiones", ha insistido.

Así, ha argumentado que las autoridades sirias "no podrían esconderlas" y ha recalcado que, en caso de que existieran, "no sería motivo de vergüenza". "Cuando invitamos a los rusos a venir a Siria no estuvimos avergonzados", ha argüido.

Por otra parte, ha dicho que Damasco pidió también la colaboración del partido-milicia chií libanés Hezbolá en el conflicto y ha resaltado que la formación "es un elemento básico en esta guerra".

"Cuando Hezbolá, Irán u otros considere que el terrorismo ha sido eliminado, nos dirán que quieren irse a casa", ha manifestado, días después de que el secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá, recalcara que el grupo no se iría de Siria a menos que lo pidiera Damasco.