Ascienden a 57 los muertos tras caer un autobús por un barranco en el sur de India

El siniestro ha tenido lugar cuando el autobús, de la flota estatal, regresaba de un templo en el distrito de Jagtial. Medios locales han informado de que el autobús dio cuatro vueltas de campana.

Según las informaciones recogidas por el diario local 'The Times of India', un total de 88 personas viajaban en el autobús. El siniestro se habría debido a que el conductor no vio un badén y pasó por encima sin reducir su velocidad, motivo por el cual perdió el control del vehículo.

Las autoridades han anunciado la entrega de compensaciones por valor de 500.000 rupias indias (alrededor de 6.000 euros) a los familiares de cada una de las víctimas.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha expresado su pesar por el "impactante" accidente. "Mis pensamientos y solidaridad con las familias afectadas. Rezo por la pronta recuperación de los heridos", ha publicado en Twitter el mandatario.

India tiene el peor balance del mundo en cuanto a accidentes de tráfico, con casi 150.000 muertos en 2016, según los últimos datos del Gobierno.