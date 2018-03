La Asamblea Nacional de Venezuela pide a la ONU que no avale las elecciones presidenciales de mayo

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, ha enviado una carta a la ONU en la que ha pedido al organismo que no apoye la celebración de dichos comicios, que según la oposición suponen un fraude.

"Las condiciones de competitividad electoral en Venezuela no se encuentran dadas porque este proceso es un simulacro ficticio de elecciones y no uno verdaderamente libre", ha señalado Florido en la misiva.

Asimismo, ha indicado que la ONU no debe participar en los comicios debido a que avalaría un acto que no cuenta con las garantías mínimas democráticas. "Desde la Comisión de Política Exterior de la Asamblea NAcional enviamos una carta a la ONU pidiendo no avalar el simulacro electoral hasta que no estén aseguradas las condiciones que permitan una elección justa y competitiva", ha insistido.

"Venezuela quiere votar, pero en una verdadera elección", ha añadido a través de su cuenta de Twitter. La convocatoria de elecciones presidenciales ha sido una de las constantes reivindicaciones de la oposición para resolver la crisis política y social en la que se encuentra inmerso el país desde hace años. El presidente, Nicolás Maduro, prometió que éstas se celebrarían en 2018.

En la carta, Florido ha aseverado que los partidos que asistieron a las negociaciones de República Dominicana durante meses en representación de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que es la única oposición reconocida por el Gobierno, (...) fueron despojados de sus tarjetas para competir junto a la de la MUD".

En este sentido, ha explicado que "los tres partidos han sido ilegalizados en pocas semanas (Voluntad Popular y Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo)", un obstáculo que ha provocado "que la Alternativa Democrática no tome parte en el proceso electoral".

Florido ha destacado la importancia de que, en vez de avalar los comicios, la ONU participe como "observador electoral internacional únicamente en unas elecciones competitivas y verdaderamente libres", un caso que, según ha manifestado, no tendrá lugar en mayo en Venezuela.

A finales de enero, la rectora del CNE, Tania D'Amelio, anunció la "autocancelación" de Voluntad Popular, el partido liderado por el destacado opositor Leopoldo López, por su negativa a participar en un nuevo proceso para renovar su inscripción como formación política.

Los comicios, que iban a celebrarse en un principio el 22 de abril, fueron aplazados la semana pasada al 20 de mayo tras un acuerdo entre el Gobierno de Maduro y el candidato opositor Henri Falcón. Las elecciones coincidirán con las votaciones para renovar los órganos legislativos de los estados y municipios del país.