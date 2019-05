La Asamblea Constituyente quita la inmunidad parlamentaria a los diputados opositores señalados por el TSJ

"Debemos hacerlo para que no haya impedimento de ninguna naturaleza y el juicio sea llevado a todos los niveles que requiera la justicia", ha dicho el presidente de la Asamblea Constituyente, integrada exclusivamente por diputados 'chavistas'.

Cabello ha indicado que con ello la Asamblea Constituyente "abre el camino para el enjuiciamiento de quienes participaron activamente el día 30 de abril", es decir, aquellos que "se presentaron al lugar de los acontecimientos con unas sonrisas relucientes diciendo 'se va el tirano', se acabó la Revolución'".

De esta forma, el también vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha deslizado la posibilidad de que en los próximos días se anuncien acciones judiciales contra otros líderes opositores implicados en la 'Operación Libertad'.

El TSJ determinó el martes que los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Richard Blanco, Amérigo de Grazia, Mariela Magallanes, Andrés Enrique Delgado y José Simón Calzadilla habían visto "comprometida" su responsabilidad penal por la "comisión flagrante" de los delitos de traición, rebelión, usurpación de funciones, concierto para delinquir e instigación a la insurrección y al odio.

El alto tribunal accedió así a una petición del fiscal general, Tarek William Saab, para investigar a estos siete diputados opositores por lo ocurrido el 30 de abril. Ahora, el jefe del Ministerio Público tendrá vía libre para procesarlos.

"A nosotros no nos allana sino nuestra propia cámara", dijo Ramos Allup, ex presidente de la Asamblea Nacional, en alusión a la Asamblea Constituyente, un órgano constitucional que no reconocen ni la oposición ni la mayoría de la comunidad internacional por considerar que tanto su convocatoria como su elección fueron fraudulentas.

Por su parte, el Centro de Comunicación Nacional, que ejerce de portavoz de la "presidencia encargada" de Juan Guaidó, indicó que este "intento de violación de la inmunidad parlamentaria" es "absolutamente nulo" porque procede de "un TSJ usurpador".

Sin embargo, una de las parlamentarias señaladas por el TSJ, Mariela Magallanes, casada con un ciudadano italiano, se ha refugiado en la residencia del embajador italiano en Caracas, según ha informado el Ministerio de Exteriores de Italia en un comunicado. "Le será garantizada cualquier posible tutela y hospitalidad", ha asegurado la Farnesina.

CRISIS POLÍTICA

El TSJ ya se pronunció en los mismos términos sobre Édgar Zambrano, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, pero por ahora guarda silencio respecto a Juan Guaidó. El líder opositor ya está siendo investigado por su presunta implicación en la crisis eléctrica y por supuestas irregularidades fiscales.

La crisis política en Venezuela se agravó el 10 de enero, cuando Nicolás Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.

En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la "usurpación", crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres". El 30 de abril anunció el inicio de la 'Operación Libertad' para derrocar a Maduro asegurando que contaba con el apoyo de "un grupo importante" de militares.

Sin embargo, tras unas horas de confusión, la cúpula militar ratificó su lealtad a Maduro, que dio por derrotada la "escaramuza golpista" y amenazó con acciones judiciales a todos los implicados en la misma.