Arranca el juicio contra el ex ministro de Economía ruso Alexei Uliukayev por corrupción

Uliukayev fue cesado y detenido el pasado mes de noviembre acusado de cobrar hasta dos millones de dólares en sobornos a la petrolera rusa Rosneff para autorizar la compra del 50 por ciento de la también petrolera Bashneft. Desde entonces permanece bajo arresto domiciliario y se prevé que siga así al menos hasta el 27 de enero.

El ex ministro ha vuelto a negar los cargos en su contra, insistiendo en que los servicios de seguridad rusos, el FSB, y el jefe de Rosneff, Igor Sechin, le tendieron una trampa. "Esperaban que fuera pero, como no fui, Sechin me invitó personalmente y me convenció (...) Fue una provocación para que aceptara un soborno", ha contado.

Sechin es un cercano aliado del presidente ruso, Vladimir Putin. El jefe de Rosneff representa a la élite de economistas nacionalistas que protege al Kremlin, muchos de los cuales proceden de los antiguos servicios de seguridad soviéticos, como el propio Putin.

Analistas políticos consideran que este juicio es una escenificación del enfrentamiento entre este grupo y los economistas liberales que han ganado influencia en los últimos años, a lo que representa Uliukayev.