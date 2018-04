El líder opositor de Armenia anuncia nuevas protestas tras la negativa del primer ministro a reunirse con él

El líder opositor de Armenia, Nikol Pashinyan, ha anunciado la convocatoria de nuevas manifestaciones contra el Gobierno después de que el primer ministro interino, Karen Karapetyan, haya rechazado entrevistarse con él con el argumento de que cree que las negociaciones no llegarían a buen puerto, según informan las agencias de noticias locales Arka y Mediamax.

El mensaje de Pashinyan llega después de que asegurara el jueves por la tarde que solo él puede ser elegido como nuevo primer ministro por considerar que es lo que ha decidido el "pueblo" armenio con sus movilizaciones contra el Gobierno.

El primer ministro interino, Karen Karapetyan, ha rechazado reunirse este viernes con Pashinyan por considerar que las negociaciones no llegarían a buen puerto, toda vez que, a su juicio, el líder opositor quiere imponer sus planteamientos y no acepta otra salida que no sea que él sea nombrado jefe del Gobierno.

El portavoz de Karapetyan, Aram Araratyan, ha dicho en Facebook que el jefe del Gobierno rechaza mantener un encuentro con el líder opositor por su insistencia en imponer la agenda y en la presencia de periodistas en la reunión. "Las negociaciones sobre la agenda están fijadas por un bando. Mientras el otro bando no pueda presentar su postura, no se pueden considerar como unas negociaciones", ha explicado.

El rechazo a reunirse con el líder opositor llega horas después de que el presidente del país, Armen Sarkissian, se haya reunido con Pashinyan para tratar de encontrar una salida a la crisis política que vive el país desde que el expresidente Serzh Sargsyan decidió postularse al cargo de primer ministro y fue elegido por el Parlamento.

Pashinyan insiste en que el movimiento de protesta que él lidera, la llamada 'revolución de terciopelo', ha logrado imponerse y exige que sea nombrado un "primer ministro del pueblo", que debería ser él, pero el primer ministro Karapetyan rechaza nombrarle jefe de Gobierno y dice que hay que celebrar elecciones anticipadas.

Este viernes, Pashinyan ha anunciado nuevas protestas y ha advertido al Ejecutivo de que los manifestantes están dispuestos a boicotear la celebración de elecciones anticipadas si las convoca el Gobierno actual, liderado por el Partido Republicano de Armenia (PRA), la formación de Sargsyan y Karapetyan.