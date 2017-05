¿Quién es Ariana Grande? La estrella cancela su gira tras el atentado

Ariana Grande (Florida, 23 años), la Britney Spears de la era de Instagram, ha cancelado su gira, en la que tenía una parada en nuestros país el próximo 13 de junio en el Palau Saint Jordi de Barcelona, tras lo ocurrido al finalizar su concierto en Manchester, donde al menos 22 personas han muerto y 59 han resultado heridas de gravedad.





La estrella del pop que vende millones de discos y llena pabellones está bien, no ha sufrido heridos. Pero, ha confesado desde su Twitter “estar rota de dolor”.





from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017









Sus 105 millones de seguidores en Instagram, 45 en Twitter y 32 en Facebook avalan su popularidad. Anti-Trump, vegana y defensora del colectivo LGTQ. Esta joven artista no pasa inadvertida y arrasa allá por donde pasa. "Estoy llorando. No me lo puedo creer. Esto es terrorífico", escribió en su Twitter tras la victoria de Donald Trump.

La cantante estadounidense ha confesado que no tenía palabras para expresar sus sentimientos, tras la explosión al término de su concierto en Manchester que ha causado 22muertos y 59 heridos. “Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras”, afirmó la estrella del pop en un mensaje de Twitter que recibió más de 83.000 adhesiones en apenas diez minutos.

Scooter Braun, representante de Ariana Grande, expresó por su parte su dolor por las víctimas de la explosión. “Esta noche, nuestros corazones están rotos. Las palabras no pueden expresar nuestro dolor por las víctimas y las familias dañadas en este ataque sin sentido”, dijo Braun en las redes sociales.





“Lloramos por las vidas de los niños y los seres queridos a quienes se ha llevado este acto cobarde”, dijo el representante de la estrella del pop, que agradeció su trabajo a los servicios de emergencias de Manchester que “se lanzaron hacia el peligro para ayudar a salvar vidas”.