Arabia Saudí libera a los detenidos que quedaban en el Ritz-Carlton tras la purga anticorrupción

Las autoridades de Arabia Saudí han puesto en libertad al resto de detenidos en el lujoso hotel Ritz-Carlton de Riad, que ha sido usado como centro de detención e interrogatorio en el marco de la campaña contra la corrupción, ha informado este martes un responsable saudí.

La noticia supone que la purga que comenzó a finales de noviembre, en el marco de la cual decenas de príncipes, altos cargos y empresarios fueron detenidos en una investigación cuyo objetivo declarado era incautar unos 100.000 millones de dólares en bienes ilícitos, estaría tocando a su fin.

"Ya no hay ningún detenido en el hotel Ritz-Carlton", ha indicado el responsable saudí, que ha pedido no ser identificado y que no ha desvelado cuántos sospechosos habría detenidos en otros puntos del país. Algunos se cree que han sido trasladados desde el hotel tras negarse a admitir haber actuado de forma indebida y llegar a acuerdos financieros con las autoridades.

La semana pasada, el fiscal general dijo que en todo el país la mayoría de los detenidos habían accedido a acuerdos, el 90 por ciento habían sido puestos en libertad después de que se retiraran los cargos y quedaban 95 bajo custodia. Algunos casos irán a juicio.

Entre los destacados empresarios afectados por la purga figura el príncipe Alwaleed, propietario de la firma de inversión Kingdom Holding, y Waleed al Ibrahim, que controla la influyente cadena regional MBC.

MBC dijo que la investigación había determinado que Ibrahim era inocente y el príncipe Alwaleed ha insistido también en su inocencia, aunque las autoridades saudíes han dicho que ambos han accedido a acuerdos tras admitir "violaciones" sin especificar.

En una entrevista con Reuters en su suite en el Ritz-Carlton horas antes de su liberación el sábado, el príncipe Alwaleed dijo que le habían tratado bien bajo custodia y describió su caso como el resultado de un malentendido.