El 'Aquarius' atracará en Malta y sus migrantes serán repartidos entre cinco países

El barco de rescate 'Aquarius', gestionado por las ONG SOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras (MSF), atracará próximamente en Malta gracias a un acuerdo entre seis países europeos para repartirse a los 141 migrantes y refugiados que viajan a bordo.



Así lo ha anunciado el Gobierno maltés, que ha confirmado en un comunicado que "Malta dará permiso al 'Aquarius' para entrar en sus puertos, a pesar de no tener la obligación legal de hacerlo". En este sentido, ha explicado que los migrantes serán trasladados a Francia, Alemania, Luxemburgo, Portugal y España.

El Ejecutivo de Joseph Muscat también ha confirmado que la "solución europea" alcanzada sobre este tema se extiende a 114 personas más rescatadas por Malta en los últimos días. De ellas, 60 serán distribuidas en otros Estados miembro de la UE, ha informado.

Muscat ha dado las gracias en Twitter al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por esta "iniciativa conjunta", al tiempo que ha destacado el diálogo ofrecido desde las principales instituciones europeas para resolver este tema. Para su Gobierno, este caso "es un ejemplo concreto de liderazgo y solidaridad europeos".





Torra contradice a Sánchez: Cataluña ofrece tres puertos para el Aquarius

El presidente de la Generaltat, Quim Torra, ha enmendado las directrices del Gobierno y ha ofrecido tres puertos catalanes para que el Aquarius desembarque a las 141 rescatados. Torra ha ofrecido los puertos de Palamós (Girona), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) o Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), y ha afirmado que Cataluña será siempre “tierra de acogida”.

El presidente ha publicado este ofrecimiento a través de su cuenta de Twitter, donde ha explicado que ha pedido permiso a los puertos de la comunidad autónoma para tener “todas las garantías” con las personas que llegarían en el buque.





He demanat a @portsgencat que acollim el vaixell #Aquarius a Palamós, Vilanova o St Carles de la Ràpita, ports sota l’autoritat del Govern de Catalunya, per poder desembarcar les persones rescatades amb totes les garanties. Catalunya sempre serà terra d’acollida pic.twitter.com/m7ykU0X5c2 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 14 de agosto de 2018





Con este episodio, el Aquarius ha vuelto a ser protagonista desde el mar Mediterráneo. Italia y Malta se han negado a acoger a los rescatados; pero en esta ocasión España se ha sumado a la negativa. Hace unas semanas el Ejecutivo de Pedro Sánchez aceptaba acoger a los migrantes rescatados pero en esta ocasión se ha negado. Desde el Gobierno español se alega que no es el “puerto más seguro” porque no es el más cercano, aunque en la anterior ocasión tampoco lo era sí que se les acogió.

El cambio de rumbo por parte del gabinete de Sánchez ha sido muy criticado por la oposición que sigue reclamando una política regular en materia migratorio. El cambio en la política del gobierno socialista ha hecho que Cataluña le contradiga y ofrezca sus puertos. Al president se ha sumado el vicepresident catalán, Pere Aragonés, también a través de Twitter.





Mantenim el compromís de @govern d’oferir els ports de la Generalitat per acollir l’Aquarius i les 141 persones rescatades que hi ha a bord. Davant l’Europa fortalesa, l’Europa casa comuna. https://t.co/7iVes4fvBY — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 14 de agosto de 2018





La Comisión Europea celebra el acuerdo para resolver la crisis del 'Aquarius'

La Comisión Europea, que ha coordinado las conversaciones entre países, ha celebrado la decisión de las autoridades maltesas de autorizar el desembarco del 'Aquarius' en un puerto de la isla, a la vez que ha agradecido el "apoyo" de los gobiernos de España, Francia, Alemania, Portugal y Luxemburgo para acoger a una parte de los 141 migrantes a bordo de este buque.

"Alabo a estos Estados miembros por su solidaridad y por compartir la responsabilidad", ha asegurado el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, quien no obstante ha recordado que "no podemos depender de acuerdos ad-hoc, necesitamos soluciones sostenibles". La cuestión migratoria "no es responsabilidad de uno o de varios países miembros sino de la Unión Europea en su conjunto", ha dicho.