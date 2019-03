Ankara pide a la UE sacar lecciones del atentado en Nueva Zelanda y atajar el discurso de odio a musulmanes

"Todo el mundo debe aprender las lecciones de este ataque, especialmente en la Unión Europea y los países miembro", ha avisado el jefe de la diplomacia turca en rueda de prensa conjunta con la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, y el comisario de Ampliación, Johannes Hahn, al término del Consejo de Asociación, el primero en cuatro años.

Çavusoglu ha cargado la responsabilidad del atentado contra los autores "directos" pero también "por los políticos irresponsables que incitan al odio contra los musulmanes" y ha dejado claro que la UE "debe tomar medidas contra el discurso del odio". "Recientemente hemos observado que la libertad de expresión ha sido utilizado para hacer discursos de odio contra los musulmanes y contra nuestro profeta y religión. Si continúan estas tendencias nunca podremos parar que ocurran este tipo de ataques", ha avisado.

La jefa de la diplomacia europea ha admitido el "preocupante" aumento del discurso de odio "en distintas partes del mundo" que afecta a musulmanes pero también a judíos, al colectivo LGTBI y a minorías de todo tipo, "católicos y cristianos en muchas partes" también, y ha apelado a la necesidad de cooperar" para que el discurso de odio no se extienda más".

DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA

Ambas partes han puesto en valor que se haya celebrado el Consejo de Asociación, el primero en cuatro años, a pesar de que han constatado sus "diferencias" en varios asuntos, notablemente sobre la situación del Estado de Derecho y los Derechos Humanos en Turquía, aunque han confiado en que estas reuniones para hacer balance de las negociaciones de adhesión y la cooperación bilateral continúen de forma "regular" en el futuro.

Mogherini ha traslado al ministro turco las "preocupaciones serias" de la Unión Europea sobre "el Estado de Derecho y los Derechos Humanos" tras las recientes condenas contra ciudadanos que participaron en las protestas contra el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan en el parque Gezi y periodistas críticos con su Ejecutivo, decisiones que "arrojan dudas sobre si los procesos judiciales en Turquía respetan la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo".

La jefa de la diplomacia europea ha insistido en que la UE siempre ha sido "muy clara" sobre "la necesidad de que haya respeto pleno por los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en Turquía" y ha confiado en que "la situación mejorará en los próximos meses", tras la decisión de Turquía de levantar el estado de emergencia en el país, dejando claro en todo caso que la mejora que exige a la UE no es tanto por su estatus de país candidato a la adhesión al bloque sino por sus obligaciones como miembro del Consejo de Europa.

"No debemos interferir con las decisiones de la justicia. A veces los fallos judiciales no me gustan (...) Solo deben depender de la ley", ha replicado el ministro turco, que ha justificado las acciones del Gobierno en respuesta al intento del golpe de Estado para garantizar "la seguridad" de los ciudadanos y "la supervivencia" del país. "Hemos vivido momentos difíciles, pero volvemos a nuestras reformas", ha dicho.

NEGOCIACIONES DE ADHESIÓN

Çavusoglu también ha tachado de "inaceptable" la recomendación de la Eurocámara a los gobiernos europeos esta semana para que suspendan las negociaciones de adhesión con Turquía. "El Parlamento Europeo ha sido víctima de extremistas y movimientos extremistas ideológicos", ha avisado, si bien ha celebrado que "más" eurodiputados votaron en contra de la petición "negativa" de poner fin --y no suspender meramente-- las negociaciones de adhesión, que defendieron el grupo de extrema derecha de la Europa de las Naciones y la Libertad (EFDD) y el grupo del Partido Popular Europeo.

El ministro ha avisado de que si la UE interrumpe las ayudas a la preadhesión para Turquía "no dañará a Turquía" pero cuestionará "la sinceridad de Europa sobre su apoyo a nuestras reformas".

"Esperamos que actúen dentro del 'pacta sunt servanda' (los acuerdos deben cumplirse). Todo el mundo tiene que seguir comprometido con nuestro proceso de adhesión y todos tenemos que una visión más visionaria del proceso de adhesión", ha remachado el ministro turco. "Europa debe servir como ancla para nosotros en todas estas reformas", ha añadido, al tiempo que ha criticado que países de la UE están obstaculizando la modernización de la Unión Aduanera entre ambos bloques, que ha quedado condicionada por la parte europea a una clara mejora de la situación de los Derechos Humanos en Turquía.

UNIÓN ADUANERA Y VISADOS

El comisario de Ampliación ha recordado que el bloque ha reducido "significativamente" las ayudas para el periodo 2018 y 2020 y ha instado a Ankara a gestionar los fondos europeos de forma "más eficiente". "Queremos centrar nuestra asistencia en reformas clave y en apoyar a la sociedad civil, que operan en un espacio cada vez más reducido", ha dicho.

"La modernización de la Unión Aduanera no está actualmente sobre la mesa", ha subrayado, instando eso sí a Ankara a responder a "algunos problemas y barreras comerciales". "La mejora del Estado de Derecho, la justicia y la buena gobernanza son clave para el desarrollo de la economía para atraer a inversiones extranjeras", ha agregado.

La UE ha elogiado la cooperación de Turquía en el plano migratorio, aunque Hahn ha dejado claro que "no hay progreso hasta ahora" para la supresión de visados a los ciudadanos turcos dado que Ankara sigue sin cumplir seis condiciones todavía.

Después de que el ministro de Exteriores turco haya vuelto a criticar la falta de cooperación de países como Bélgica para extraditar a miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) a Turquía, Mogherini ha dejado claro que sigue siendo una organización terrorista en la UE. "La seguridad de Europa depende en gran medida de la seguridad de Turquía", ha avisado el turco.

"Esto no es objeto de discusión entre los estados miembro", ha insistido Mogherini, reiterando la disposición del bloque de "intensificar" su cooperación antiterrorista con Ankara, pero eso sí "en pleno respeto de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho".