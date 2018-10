Angelina Jolie da las gracias a Vizcarra por la acogida de los migrantes venezolanos en Perú

"Le he dicho al presidente Vizcarra cuánto aprecia ACNUR los pasos que ha dado Perú para ayudar a los venezolanos a tener un estatus legal y acceso a los servicios básicos", ha dicho la estrella de Hollywood en una rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno junto al ministro de Exteriores, Néstor Popolizio.

Perú es el primer país que ha dado permiso a los venezolanos para que puedan trabajar allí, mientras que otros gobiernos han ampliado la cobertura habitual a los migrantes para atender lo que consideran una situación de emergencia. "Es el primer paso hacia una solución regional", ha valorado Jolie, según informa la prensa local.

La intérprete ha subrayado que los venezolanos que han huido hacia otros países de la región "no quieren caridad, quieren oportunidades". "Me he sentido profundamente conmovida por la dignidad y fortaleza que he visto en los refugiados venezolanos que he conocido", ha confesado.

Jolie pasó el lunes con migrantes venezolanos en Lima y Tumbes para da visibilidad a la situación de los miles que han abandonado su país en el último año a causa de la crisis económica y política que sufre la nación caribeña. "Todos los que conocí describieron la situación en su país como desesperada", ha indicado.

Según Naciones Unidas, más de un millón de venezolanos han salido del país estos meses. Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro niega la magnitud del éxodo y acusa a sus vecinos regionales de magnificarla por motivos políticos. El presidente ha animado a sus compatriotas a regresar.

En esta misma línea, el 'número dos' del partido gobernante en Venezuela, Diosdado Cabello, ha criticado la actuación de Jolie. "Luces, cámara, acción: aparece Angelina Jolie a darle todo su 'amor' a la caravana de venezolanos en Perú, perdón, a la diáspora venezolana. Oportuna noticia para los medios de la derecha no hablar de los migrantes centroamericanos y el 'amor' con que serán recibidos en Estados Unidos", ha escrito en Twitter.