Amnistía denuncia 95 casos de impunidad en asesinatos en la parte indonesia de Papúa

En estos casos los policías y militares serían responsables de haber disparado a independentistas papúes y a ciudadanos corrientes en contextos cotidianos o de manifestaciones pacíficas, según el informe "No importa, déjale morir": Asesinatos e impunidad en Papúa. Entre las víctimas hay un joven discapacitado.

"Papúa es uno de los agujeros negros para los Derechos Humanos de Indonesia. Es una región en la que las fuerzas de seguridad tienen permiso desde hace años para matar a mujeres, hombres y niños sin que teman ser procesados", ha afirmado el director ejecutivo de Amnistía Internacional para Indonesia, Usman Hamid.

"Nuestra investigación revela que casi un centenar de personas han sido asesinados ilegalmente en poco más de ocho años, aproximadamente una persona al mes. Es una grave mancha para los Derechos Humanos en Indonesia", ha añadido Hamid. "Esta cultura de impunidad de las fuerzas de seguridad debe cambiar y los responsables de las muertes deben rendir cuentas", ha apostillado.

Este tipo de incidentes no parecen haber descendido con la llegada al poder en 2014 del presidente Joko 'Jokowi' Widodo a pesar de sus promesas de defensa de los Derechos Humanos en Papúa.

En concreto, el informe recoge 95 muertes en 69 incidentes ocurridos entre enero de 2010 y febrero de 2018, 56 de ellos ocurridos en contextos no relacionados con las reivindicaciones independentistas y 39 en contextos de actividades políticas pacíficas tales como manifestaciones o izado de la bandera independentista conocida como Estrella de la Mañana.

A pesar de la "alarmante" cifra de fallecidos, las autoridades no han hecho prácticamente nada para lograr un procesamiento de los responsables. Nadie ha sido juzgado ni condenado en un tribunal independiente, aunque unos pocos casos han terminado en sanciones disciplinarias o juicios en tribunales militares. En 25 de los casos no ha habido ninguna investigación; en 26 las autoridades aseguran que ha habido investigación interna, pero no se han publicado sus resultados.

Entre los casos más llamativos está el ataque militar contra las localidades de Honelama y Wamena del 6 de junio de 2012 o la muerte de un hombre con discapacidad mental, Irwan Wenda, tiroteado tras golpear a un policía con una caña de azúcar.

En un contexto político, la policía abrió contra un millar de participantes en el Tercer Congreso Pular Papuano, un acto pacífico celebrado el 19 de octubre de 2011. Murieron tres civiles. Otras cuatro personas murieron por los disparos del Ejército y la Policía el 1 de diciembre de 2015 durante un acto de izado de la bandera de Papúa.

"Estos casos ilustran cómo las fuerzas de seguridad indonesias no distinguen entre gente armada que pone en peligro la vida humana y activistas pacíficos; y entre una expresión pacífica de una opinión y los actos de violencia. La Policía y el Ejército debe cambiar el planteamiento cuando trate con actividades políticas pacíficas", ha argumentado Hamid.