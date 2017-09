Amnistía Internacional condena la ejecución de 42 personas en Irak por cargos de terrorismo

"Las ejecuciones de hoy (por el lunes) son una muestra estremecedora del uso de la pena de muerte por parte de las autoridades iraquíes para intentar demostrar que responden a las amenazas de seguridad", ha valorado la directora de AI para Oriente Próximo, Lynn Maalouf.

"No puede haber duda de que los responsables de ataques mortales contra la población civil deben hacer frente a la justicia, pero las autoridades iraquíes deben reconocer que las ejecuciones no son la respuesta y que no harán que su población esté más segura", ha dicho.

Así, ha resaltado que "las autoridades iraquíes tienen un historial lamentable en lo que respecta al uso de la pena de muerte", añadiendo que "en muchos casos previos, se ejecutó a personas tras juicios muy injustos, y en algunos casos después de que fueran torturados para 'confesar'".

"La pena de muerte es un castigo irreversible y reprensible que no debe ser usado bajo ninguna circunstancia", ha indicado, apuntando además que "no hay pruebas que muestren que disuade el crimen más que cualquier otro método de castigo".

Las últimas ejecuciones han tenido lugar menos de dos semanas después de que al menos 60 personas muriesen por una serie de ataques ciudades en Nasiriya tras los cuales crecieron las voces que reclamaban al Gobierno un endurecimiento de las medidas judiciales. El grupo terrorista Estado Islámico reivindicó los hechos.