¿Legalizar la prostitución? Alemania, el mayor burdel de Europa, revisa su 'experimento'

Lugares infectos e inhumanos en los que las mujeres son tratadas como objetos, con ofertas como un 'todo lo que puedas follar'... Ocurrió en un burdel cercano a Stuttgart, que ofrecía una "Tarifa plana de sexo" por 70 euros. "Sexo con todas las mujeres, tanto como quieras, tantas veces como puedas. Sexo. Sexo anal. Sexo oral sin condon. Sexo en grupo y gang bangs", decía el anuncio. Se toma como paradigma de las consecuencias perniciosas del 'experimento' de Alemania con la legalización de la prostitución, lanzado en 2002.



En estos quince años, la regularización del negocio ha dado lugar a situaciones insostenibles, el número de prostitutas y scorts se ha triplicado y la calidad de vida de los trabajadores del sexo no ha mejorado. El negocio florece y cada vez mueve más dinero, pero las condiciones de salud, higiene y salario de las prostitutas siguen siendo inhumanas. Según un informe del propio gobierno alemán, en 2013 y tras la primera modificación de la ley, "los objetivos sociales solo se han cumplido parcialmente".

El Gobierno lanza este año una reforma que quiere cambiar esto. Una nueva reforma que la propia Ministra de Familia, Manuela Schwesig, califica de "difícil". Una norma que, entre otras cosas, prohibe el sexo sin control y obliga a las prostitutas a tener una cita con un trabajador social que les explique sus derechos antes de conseguir una especie de 'licencia'.

"Todo lo que pueda follar" por 70 euros

Alemania se ha convertido en un paraíso del sexo de pago. No tan conocido como Holanda, pero mucho más grande. Los burdeles son algo normal en las ciudades y tampoco es extraño ver a un grupo de jóvenes alemanes, un viernes cualquiera, acercarse a un local a tomar unas cervezas, cenar algo y ver a las chicas bailar. Luego, lo que surja.

El problema: megaburdeles en las grandes ciudades alemanas como el Pussy-Club de Stuttgart en el que se ofrecía la tarifa plana de sexo para toda una noche por precios ridículos.

El día de la inauguración de ese lugar, en 2009, acudieron más de 1.700 hombres. Hacían cola en la puerta. Algunos se quejaron después de que, tras unas cuantas horas, las mujeres estaban "usadas y en no tan buena forma" como esperaban. Una oferta que era completamente legal. Finalmente el local fue clausurado y el dueño condenado a ocho años de prisión, pero no por su "modelo de negocio", sino por tener a veinte mujeres de origen rumano retenidas.

Precios cada vez más bajos

En estos años, explica el diario alemán Der Spiegel, Alemania se ha convertido en el mercado de prostitución más grande de la Unión Europea. Las mujeres emigran a Alemania. "El número de prostitutas se ha triplicado", explica al diario una trabajadora social especializada. La mayor parte proceden de Bulgaria y Rumanía, pero también, como publicaba hace poco el diario El Español, jóvenes universitarios españoles que emigran a Alemania para ser 'scorts' de lujo en el mundo gay.

La gran oferta de prostitución ha hecho que los precios caigan y el negocio saque "ofertas", como las tarifas planas del sexo. "Las mujeres suelen vivir en las mismas habitaciones en las que trabajan", explica el artículo. Pagan a los dueños entre 50 y 150 euros al mes por utilizar las habitaciones y vivir en ellas. ¿La legalización del sector ha mejorado la vida de las prostitutas?

Según el sindicato Ver.di, la industria del sexo en Alemania mueve alrededor de los 14.000 millones anuales. Lo que la ley ha conseguido, en realidad, es hacer florecer un lucrativo negocio para los dueños de los burdeles y favorecer una especie de trata de blancas encubierta. Las mujeres firman un contrato laboral y ya no se considera que son víctimas de un 'chulo'. Sin embargo, como explican desde la asociación Levántate, un contrato no implica que no haya trata. Detrás puede haber "coacción o abuso de una posición de inferioridad" de la mujer, sobre todo las extranjeras que desconocen la ley.

Una nueva ley para las prostitutas

La nueva normativa pretende, de una forma muy alemana, poner trabas al negocio a través de permisos y mucho papeleo y avanzar en la tarea de "informar de sus derechos a los trabajadores del sexo". Se aprobó a finales del año pasado y entra en vigor en julio de este año, con la intención de "reparar" el daño que hicieron las antiguas leyes a las condiciones de vida de las prostitutas.

El texto de la ley para la prostitución, analizado Teinteresa.es, incluye medidas como la prohibición de realizar sexo sin condón o que las mujeres tengan un domicilio y un lugar de trabajo registrado diferente y acudan a una cita con un trabajador social que les informará de sus derechos. Así, las personas que deseen registrarse como trabajadores del sexo deberán llevar una documentación exhaustiva para que su trabajo sea legal: informes médicos, documentos para el pago de impuestos, una declaración de que lo hacen de forma voluntaria y un contrato de trabajo en el que se especifiquen sus condiciones laborales.

Además, deberán asistir a una cita con un trabajador social que les informará de los derechos que tienen como trabajadoras del sexo, de las opciones que tienen de acceder a ayudas gubernamentales y también de las obligaciones de salud que tienen, la limitación de horas de trabajo sin descansos y los lugares a los que pueden acudir en caso de emergencia.

Pero los trabajadores no son los únicos que deberán atenerse a las nuevas normas. La prohibición de realizar sexo sin "las medidas higiénicas y de salud básicas" es, por ejemplo, aplicable a clientes, dueños de los locales y prostitutas. Según esta norma se deben poner todas las medidas necesarias para evitar contagios sexuales y riesgos de salud pública, lo que incluye la prohibición del sexo sin condones que algunos establecimientos ofertaban.

Sin embargo, algunas asociaciones como BesD, la división alemana Red Mundial de Trabajadores del Sexo, considera que estas restricciones no protegen a las trabajadoras sino que "empujarán a muchas a la ilegalidad de nuevo". Muchas de estas mujeres no quieren que quede constancia en un registro de su actividad como prostitutas.