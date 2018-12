Albania decide expulsar del país al embajador de Irán y otro diplomático de la legación diplomática iraní

Fuentes oficiales citadas por el portal local de noticias BalkanWeb han indicado que la decisión ha sido adoptada tras consultas con países aliados debido a que las actividades de los diplomáticos en el país "violaban su estatus diplomático".

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha aplaudido la decisión del primer ministro albano, Edi Rama, y ha resaltado que "muestra a los líderes iraníes que su apoyo al terrorismo no será tolerado".

"Estamos junto a Rama y el pueblo albano mientras se enfrentan al comportamiento temerario de Irán en Europa y el resto del mundo", ha manifestado a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

El Gobierno de Irán no se ha pronunciado por el momento acerca de la decisión de Tirana de declarar 'persona non grata' a sus diplomáticos. Hasta el momento no hay una fecha anunciada para su expulsión.