Activistas saharauis instan a la UE a negociar un acuerdo comercial "separado" de Marruecos

"El pueblo saharaui no está de acuerdo con este tratado. No son parte de él. No se nos está preguntando si queremos un tratado con Europa. Nuestros recursos naturales están siendo explotados de forma ilegal", ha avisado en declaraciones a Europa Press la activista saharaui refugiada Salka Dahi Bachir.

La activista ha formado parte de una delegación de la sociedad civil saharaui desplazada a Bruselas para reunirse con funcionarios de la UE y representantes de los Estados miembro en plena negociación entre el bloque y Marruecos para renegociar el acuerdo comercial agrícola después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) dictaminara en diciembre de 2016 que el acuerdo no se aplica al Sáhara occidental, revocando así la sentencia anterior que anuló parcialmente el acuerdo por incluir en su aplicación al Sáhara occidental.

Dahi Bashir, que fue delegada saharaui en la Cuarta Comisión de la ONU sobre descolonización, ha considerado "decepcionante" los intentos de "algunos Estados miembro y parte de la Comisión Europea que están intentando socavar la sentencia del TUE" y ha dejado claro que "el pueblo saharaui nunca se beneficiará de ninguna enmienda al acuerdo comercial con Marruecos mientras viva bajo la ocupación".

La activista ha avisado a la UE por ello de que el Sáhara occidental "no debe ser incluido en ningún acuerdo con Marruecos". "Si quieren cualquier tipo de tratado sobre los recursos naturales del Sáhara necesitan un nuevo tratado con el Frente Polisario directamente" por ser "el único representante legal del pueblo saharaui", ha recalcado.

"Definitivamente tiene que ser un acuerdo separado. Tiene que tener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental", ha remachado la activista.

La activista ha recordado que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en su sentencia "que el territorio del Sáhara occidental no debe y no puede ser incluido en ningún acuerdo comercial con Marruecos". "Marruecos es una cosa y el Sáhara occidental es otra", ha remachado.

Dahi Bashir ha admitido "temor" de que se circunvenga al final la sentencia del TUE y que en el futuro el pueblo saharaui siga "sin beneficiarse de este acuerdo" agrícola entre la UE y Marruecos y ha insistido en que Marruecos "miente" de que el acuerdo beneficia al pueblo saharaui y "la UE lo acepta una y otra vez".

"Marruecos tiene la llave. Lo hemos visto después de la sentencia judicial en 2016. Abrieron las fronteras a los inmigrantes ilegales que iban a España", ha denunciado la activista, que también ha acusado a Rabat de presionar a la UE amenazando con cortar la cooperación en materia antiterrorista.

Aunque ha valorado que la UE y los Estados miembros han "escuchado" su posición, la activista ha admitido no que creen que "nada vaya a cambiar su punto de vista a corto plazo".

"No pueden darnos la espalda cuando estamos sufriendo violaciones de los Derechos Humanos, la ocupación, ser refugiados* Queremos nuestros recursos naturales", ha remachado.

El representante de la Asociación de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos cometidas por Marruecos, Hassana Abba, ha avisado de que ningún acuerdo "será aceptable bajo la ocupación" tras denunciar la "política sistemática de violaciones de Derechos Humanos contra el pueblo saharaui, que está pidiendo el derecho de autodeterminación".

"No queremos nada de la UE, solo que cesen la explotación de nuestros recursos naturales. Porque ahora la UE y Marruecos son lo mismo. Ambos explotan nuestros recursos naturales", ha denunciado, al tiempo que ha reclamado al bloque una mayor implicación para lograr una solución que pase por la autodeterminación del pueblo saharaui.