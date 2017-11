Activistas colombianas denuncian "negligencias" en la implementación del acuerdo de paz

Un grupo de activistas colombianas conformado por Camila Cienfuegos, Pilar Rueda, Charo Minas Rojas y Eliana Romero ha denunciado este martes "negligencias" en la implementación del acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando se cumple un año de su firma y entrada en vigor.

Las activistas han subrayado el peligro que supone para la continuidad de la implementación del acuerdo que, en las próximas elecciones de Colombia, cuya celebración está prevista para marzo de 2018, gane la extrema derecha.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Echeverri Londoño, alias 'Timochenko', sellaron en septiembre de 2016 el acuerdo cerrado en agosto tras cuatro años de negociaciones para poner fin a un conflicto que se ha prologando más de 50 años.

En un encuentro organizado en Madrid por Alianza por la Solidaridad, las activistas, todas ellas participantes en la Mesa de Conversaciones de La Habana, han puesto en común sus impresiones sobre la implementación de los diferentes puntos que componen el acuerdo: desarrollo agrario y rural, participación política, cultivos ilícitos, víctimas, fin del conflicto y refrendación, implementación y verificación de lo pactado.

Camila Cienfuegos, ex guerillera de las FARC y actual integrante de la Dirección Nacional del partido de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-FARC, ha subrayado las dificultades de la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros y guerrilleras y ha denunciado la falta de seguridad de las mujeres ex combatientes.

"No contamos con las suficientes garantías de seguridad", ha dicho Cienfuegos, quien ha añadido que "día a día, a pesar del acuerdo, hay una militarización de la vida de las mujeres, especialmente en el medio rural".

Pilar Rueda, asesora de la secretaría ejecutiva en género e infancia de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP (creado tras la firma del acuerdo), ha subrayado la importancia de que se haya incorporado en el documento el enfoque de género, y ha denunciado la "especial impunidad" de la violencia sexual en el conflicto. "Las mujeres han sido las principales víctimas", ha dicho Rueda, quien ha criticado que se haya usado el tema del género para atacar el plebiscito.

Charo Mina Rojas, coordinadora nacional de Promoción y Difusión del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y responsable del capítulo sobre etnias del acuerdo de paz, ha explicado que el pueblo afrodescendiente colombiano conforma un sector drásticamente impactado por el conflicto armado y la violencia generalizada. "Que exista un acuerdo de paz es muy importante en territorios determinados, que se encontraban en medio del fuego cruzado", ha dicho.

Mina ha denunciado "negligencias" por parte del Gobierno colombiano con respecto al enfoque étnico y ha subrayado la importancia de "reparar a las víctimas desproporcionalmente impactadas, la mayoría mujeres". "Sin pueblos étnicos no hay paz", ha dicho la lideresa afrocolombiana.

Por su parte, Eliana Romero, coordinadora en Colombia de Alianza por la Solidaridad, ha alertado de la ocupación de territorios por parte de grupos armados tras el acuerdo de paz y el aumento del narcotráfico. Además, ha denunciado la erradicación de cultivos de cocaína sin dar alternativas.

PREOCUPACIÓN ANTE LAS ELECCIONES

El grupo de activistas ha manifestado su preocupación por la continuidad de la implementación del acuerdo ante los comicios previstos para marzo de 2018.

"Si el Congreso no resuelve rápidamente el proceso todo el acuerdo está en riesgo", ha dicho Pilar Rueda, quien ha añadido, "no dudo que si gana la ultraderecha el acuerdo de paz se rompe". Charo Mina ha explicado que "la paz será mucho más frágil si nos enfrentamos a un gobierno de ultraderecha".

Camila Cienfuegos, por su parte, quien ha reconocido los esfuerzos del Gobierno, ha denunciado que "la extrema derecha no quiere la paz". "Han demonizado nuestra lucha", ha dicho la ex guerrillera, quien ha denunciado que el ex presidente Álvaro Uribe "ha hecho todo lo posible por deslegitimar el acuerdo de paz".

VIOLACIÓN DE DERECHOS

A pesar de la firma del acuerdo y de los esfuerzos de las distintas partes por cumplir los puntos del documento, las activistas han denunciado que se están cometiendo "graves violaciones de los Derechos Humanos".

Charo Mina ha alertado por la persecución por parte del Estado de los líderes y lideresas comunitarios y ha informado de que se está produciendo un aumento de la violencia sexual contra las mujeres afrodescendientes, especialmente en zonas como Buenaventura y Tumaco. Este lunes fue asesinada en Tumaco Luz Yenny Montaño, una lideresa comunal, ha dicho Mina, quien ha exigido mecanismos de protección al Gobierno colombiano. "No es fácil mantenerse con vida, es un reto cada segundo", ha añadido.

Camila Cienfuegos, por su parte, ha recordado que hay 1.500 prisioneros esperando a que se les ponga en libertad y ha criticado la ausencia de cobertura de necesidades específicas de las mujeres. "El Gobierno ha descuidado esa parte", ha declarado.

Asimismo, ha denunciado que la corrupción generalizada entre los intermediarios encargados de la distribución de productos de primera necesidad, como leche infantil, pañales y productos de higiene femenina. "Llegan tres o cuatro veces al año", ha dicho Cienfuegos. "Hay que reconocer que Santos se la ha jugado, pero hay un sistema de corrupción generalizado".

El encuentro entre activistas organizado por Alianza por la Solidaridad se ha celebrado en el marco del seminario "El territorio como espacio de paz en Colombia", que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en la Sala Maria Zambrano del Círculo de Bellas Artes de Madrid, a las 18 horas. La entrada será libre hasta completar el aforo.