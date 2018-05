Mundo

Abogado general del TUE avala el acceso a datos de comunicaciones electrónicas incluso ante delitos leves

Un abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE) ha determinado este jueves que las autoridades de un país puede justificar un acceso a metadatos de comunicaciones electrónicas incluso aunque los delitos que se juzgan no sean de una gravedad particular, siempre que este acceso no afecte gravemente a la vida privada.