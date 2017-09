ACNUR recurre a la música para alertar del riesgo de emigrar desde el Cuerno de África a Yemen

Aunque Yemen atraviesa una guerra civil desde hace más de dos años que ha sumido al país en la mayor crisis humanitaria actual, aún hay miles de personas procedentes del Cuerno de África que cada año realizan la peligrosa travesía por mar para llegar a este país, con la vista puesta en la mayoría de los casos en seguir su camino hacia la más próspera Arabia Saudí u otros países del Golfo.

Sin embargo, muchos de ellos desconocen la situación que se van a encontrar en Yemen, si consiguen sobrevivir al viaje. Por ello, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lanzó el pasado mes de febrero una campaña con la que busca concienciar de los riesgos que supone emprender este camino para escapar de la persecución y de la pobreza en los países del Cuerno de África.

"Dentro de Yemen se está produciendo una catástrofe humanitaria", subrayó entonces el director para Oriente Próximo y el Norte de Africa de ACNUR, Amin Awad, justificando la campaña #DangerousCrossings. "Tenemos que hablar alto. ACNUR no puede quedarse sentada mientras tantas personas, en su mayoría jóvenes, suben a bordo de barcos de traficantes tras tomar decisiones no informadas sobre Yemen y la desesperada y peligrosa situación que hay allí", añadió.

En 2016, según los datos de ACNUR, más de 117.000 inmigrantes procedentes del Cuerno de África llegaron a Yemen por mar, mientras que en el primer trimestre de 2017 fueron casi 16.000, de los que el 78 por ciento fueron etíopes y el 22 por ciento somalíes.

Estas llegadas, según los datos del Consejo Danés para los Refugiados y la Secretaría Regional de Migración Mixta para África Oriental y Yemen, suponen un 17 por ciento menos que en el último trimestre de 2016 y un 44 por ciento que el mismo trimestre del año pasado.

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y TRÁFICO DE PERSONAS

Quienes llegan a Yemen, especialmente mujeres y niños, son vulnerables a caer en manos de las mafias, convirtiéndose en víctimas de violencia sexual y tráfico de personas en muchos casos. La agencia de la ONU ha documentado casos de abusos físicos y sexuales, privación de agua y comida, secuestro, extorsión y trabajos forzados por parte de los traficantes de personas, además de detenciones arbitrarias y deportaciones de inmigrantes por parte de las autoridades.

Por ello, ACNUR lanzó una campaña con la ayuda de conocidos músicos de la región, con la antigua refugiada y cantante Maryam Mursal al frente, quienes crearon una canción con mensajes clave para que quienes se plantean emigrar a Yemen puedan pensárselo dos veces. En la canción, con mensajes en varios idiomas, han participado también los cantantes Aarmaanta, de Somalia; Yeshie Demalash, Dawit Nega y Tadele Roba, de Etiopía, y Hany Adel, de Egipto.

"¿No has recibido las trágicas noticias? ¿No te han contado las historias? ¿No has visto a los que sufren? ¿No has escuchado sus voces? Es el viaje más largo y el final más incierto", reza el estribillo de la canción, elaborada por los cantantes durante un taller en el que también participaron refugiados, incluidos los supervivientes de un naufragio.

CONCIENCIAR A LOS JÓVENES

El objetivo era principalmente, concienciar a los jóvenes de Etiopía, Somalia y Yibuti sobre los riesgos que plantea la travesía y la estancia en Yemen, mediante su difusión por las redes sociales. Por lo pronto, según ACNUR, ya ha alcanzado 1,3 millones de visitas en YouTube ( https://www.youtube.com/playlist?list=PLtPw-Y91GlmXB_QLLOckOiYs4hz13_wGc ) y otros canales, además de exhibirse durante el festival de cine de Cannes.

Ahora, ACNUR quiere pasar a una segunda fase en su labor de concienciación. Así, tiene previsto comenzar a mediados de noviembre una campaña de información en el Cuerno de África dirigida a los jóvenes y sus comunidades con el fin de estimular la discusión y hacer frente a las creencias respecto a que Yemen es un destino seguro. Para ello, está previsto recurrir a testimonios de personas que han vivido en sus carnes los abusos de los traficantes. Para difundir el mensaje, se recurrirá principalmente a las redes sociales y las radios locales.