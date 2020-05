El mercado automotor se reinventa tras las medidas de confinamiento

Contenido patrocinado

El mercado del automotor de España, e incluso el de toda la Comunidad Europea, se ha visto azotado por los sucesos de la pandemia global del Covid-19. En muchos casos los inventarios automotrices han dejado de crecer dado que la mayoría de las fábricas han estado cerradas durante la cuarentena.

Ahora están abordados por las bajas o ventas nulas de coches. Por lo que las empresas han decidido cambiar la fórmula de ventas, y en este momento están en plena discusión de lo que marcará el futuro de la industria, una de las más importantes de Europa, especialmente para la industria española, que es el segundo mayor fabricante de coches de europa y uno de los más grandes del mundo.

Afrontando la nueva normalidad La gran mayoría de las fábricas automotrices, ya se han planteado empezar sus actividades, aunque esta desescalada estaba estimada entre el 20 y el 27 de abril, la extensión del período de cuarentena, dejo estos planes en espera. Hay miles de trabajos en el limbo, y la industria que hasta ahora había funcionado como una cadena de ensamblaje, no soportaría más de tres meses de paro de actividades, por lo que se ha plantado reorganizar su puesta en marcha. Para que haya una vuelta a la normalidad, tendrán que pasar una larga serie de eventos, a pesar de que si se considera que la normalidad es la estancia en la que estábamos unos meses antes de que todo esto pasara.

Puesto que no hay que dejar de lado a los objetivos que ya se estaban llevando a cabo respecto a la disminución de emisiones, que sin duda alguna, se verá afectada definitivamente, ya que este sector siempre estaba al margen de que la situación económica fuese de mejor o peor semblante, cosa que ha afectado mucho en los últimos años.

La industria automotriz se reorganiza Aunque el reinicio de la industria es muy importante, es indiferente al hecho de que los coches se tengan que distribuir y llegar a los puntos de venta y finalmente venderse. Por lo que este año 2020 no le dará la oportunidad a la industria automotriz de llegar a los planes de ventas que tenían en mente a principios de año. España ya se veía en el escenario de la pérdida de más del 80% de las ventas de abril y mayo, razón por lo que la industria se verá muy afectada por esta nueva normalidad.

En la industria se han formado dos bloques de acción, un grupo que se plantea la disminución de las emisiones de los 95 gramos de CO2, que han hecho pruebas y han realizado inversiones para que siga con el proceso, y los que están pidiendo una moratoria para que la disminución se haga más adelante. Entre los puntos positivos está la industria alemana Volkswagen, como líder en Europa, y es la que se ha planteado esta nueva normalidad de mercado, rediseñando estrategias de venta, más atractivas y acordes a la nueva normalidad.

Ofertas y nueva atención al cliente Volkswagen Canarias ha reabierto sus puertas y ofrece un abanico de posibilidades, desde la esterilización de las unidades con ozono hasta la apertura de sus talleres con altos estándares de calidad y cuidadosamente estructurados para la sanitización, sobre la ampliación de las garantías de sus vehículos durante el confinamiento. Volkswagen Canarias te permite realizar de forma online la configuración de los modelos y la compra, además de facilitarte la atención al cliente con sus servicios postventa y cumpliendo todas las medidas de seguridad e higiene.

Mientras continúe el confinamiento y la recesión económica que le sigue, este será el mejor momento para comprar un coche nuevo, ya que se espera que la industria que ya se está viendo afectada por la alerta epidemiológica en toda la península, estará muchos meses afectada por la nueva normalidad y por las condiciones en la que ésta regresará paulatinamente al estado en el que estaba antes de la pandemia. Haz tu mejor esfuerzo, cumple con tus sueños y deseos y hazte con el coche de tus sueños.

Nuevos horizontes que afrontar La situación no ha dejado de ser complicada y mientras se recorre el largo camino a la nueva normalidad, se piensa que hay muchas cosas que se quedarán en la carretera y que ya se dan por perdidas.

La industria se está enfrentando al parón y puesta en marcha de esta maquinaria monumental, y entre medias se está reconfigurando, para seguir ofreciendo los productos que queremos a los precios que podemos y con las atenciones que nos merecemos. Todo ello en función de que siga siendo una de las grandes estructuras que hace grande a España.