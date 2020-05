¿Por qué es importante usar guantes para ir en moto?

Contenido patrocinado

Para montar en moto es necesario conocer algunas claves que favorecen la seguridad de los motoristas y su comodidad durante la conducción. Aunque hay algunos elementos, como el casco, que están ampliamente asumidos en este colectivo, también hay que destacar la importancia del uso de guantes para ir en moto. Pero, ¿cuáles son los principales motivos por los que se deben usar guantes? Algunos de los más importantes son los siguientes: Proteger la piel de las manos Puede ser que en alguna curva se tenga que realizar un giro demasiado cerrado y la mano quede prácticamente rozando con el suelo. Si se llevan guantes, son estos quienes reciben el roce con el asfalto, pero en caso contrario las manos pueden sufrir un daño muy importante. Y es que no son pocos los motoristas que han tenido que despedirse de su moto por una temporada tras dejarse la piel de las manos en el asfalto. También protegen la piel del aire y del frío. Reduce la sensación de hormigueo Cuando se conduce una moto durante varios kilómetros no es nada extraño que aparezca una sensación de hormigueo en las manos. Es una sensación que es aún más palpable en motos con vibraciones más intensas, ya que estas se trasladan a las manos a través del manillar. El uso de guantes es fundamental para reducir el hormigueo, que puede desconcentrar al piloto y reducir su nivel de atención a la carretera. Esto ocurre gracias al acolchado que incluyen en las palmas. Mayor capacidad de agarre El guante ofrece una mejor capacidad de agarre con el manillar de la moto. Aunque al principio cuesta acostumbrarse porque pensamos que con las manos sentimos y controlamos mejor el manillar, lo cierto es que no es así. El paso de los kilómetros en trayectos largos, el sudor provocado por el calor o la lluvia reducen la capacidad de agarre de las manos, algo que no ocurre cuando se usan guantes. Evitar los conocidos “balazos” Si algo conocen los motoristas son los “balazos” o pinchazos incómodos que se producen en la piel cuando se conduce a más de 50 km/h. Ya sea por mosquitos, por el agua de lluvia o por piedrecitas, el daño en la piel es muy desagradable. El uso de guantes evita que estos “balazos” se produzcan en las manos, una de las zonas más expuestas cuando se monta en moto. Estos son algunos de los motivos más importantes para usar guantes cuando montamos en moto. Tenerlo presente es importante para no olvidar ponerse guantes incluso en trayectos cortos, ya que la seguridad es lo más importante. Existen guantes de todos los precios, marcas y colores, así que tan solo hay que elegir aquellos que resulten más interesantes. Y es que, al final, te puedes gastar tanto como quieras en unos guantes. Si van a ser los primeros que compres te recomiendo que veas algunos económicos por si luego no te terminan de gustar, en moriwoki analizaron los guantes mas baratos del mercado atendiendo a todos sus detalles.