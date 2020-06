Audi adquiere el compromiso de ampliar durante tres meses la garantía de sus vehículos

Contenido patrocinado

Durante el confinamiento muchas empresas han adaptado sus servicios para hacerlos más accesibles a sus clientes. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha paralizado durante unas semanas muchos sectores, entre ellos el automovilístico, y durante este periodo de desescalada las grandes marcas, como Audi ofrecen a sus clientes ventajas extraordinarias.

Audi Canarias, que abre de nuevo concesionarios y talleres, ha decidido ampliar durante un periodo tres meses la garantía de sus vehículos. De esta forma, la marca alemana extiende estos tres meses la garantía a todos aquellos clientes cuya cobertura expire entre en el 1 de marzo y el 31 de mayo de este año. Por tanto, la fecha final de la ampliación será el 31 de agosto.

Se suma así a otras empresas que han anunciado condiciones similares haciendo un guiño a los clientes que durante las últimas semanas no han podido acudir a los talleres o bien realizar las revisiones oportunas, actividad que se irá reiniciado de forma paulatina. Esta medida no se ha tomado solo en España, sino que se ha extendido por otros países del mundo ya que la Covid-19 se ha extendido a nivel global.

Flexibilidad y compromiso Tal y como apuntan desde la firma “En estos tiempos difíciles, nos acercamos a nuestros clientes permitiendo una mayor flexibilidad a la hora de organizar sus visitas a los concesionarios Audi”. Dicha medida ha sido adoptada de forma voluntaria, únicamente con el objetivo de reforzar el compromiso de la marca de automóviles hacia sus clientes. La compañía estima que dado el periodo de desescalada actual tres meses son suficientes para poner, si es necesario, el vehículo a punto. Según el equipo de Audi Canarias la restricción de kilometraje contemplada en la extensión de garantía de Audi permanece sin cambios con respecto a esta medida, igual que si se han emitido restricciones de kilometraje para la garantía de coches nuevos.

La garantía de los vehículos que ofrecen los fabricantes supone una aliciente a la hora de comprar un coche nuevo. La garantía del vehículo es el compromiso por parte de la empresa de que, durante un tiempo determinado que establece la misma, se repararán de forma gratuita las incidencias del coche. La garantía legal del coche tiene un periodo mínimo de dos años, regulado por ley.

Este compromiso es lo que ofrece tranquilidad al conductor ya que el fabricante responde ante las deficiencias que el vehículo nuevo pueda presentar, siempre y cuando estas no sean derivadas de un mal uso por parte del cliente.

El grupo Audi, cuyo valor principal es la innovación, se caracteriza por su capacidad de adaptación a nuevas tendencias, circunstancias o contextos. De ahí, que se haya tomado esta medida que pone en valor el trato exclusivo a sus clientes y su objetivo de ajustarse a sus necesidades. Audi es uno de los fabricantes con más éxito en el segmento Premium, precisamente por este tipo de ventajas que pone a disposición de sus usuarios en momentos sumamente delicados como es el actual.

Volver a poner el coche en funcionamiento Durante el periodo más duro del confinamiento la empresa ha seguido en contacto con sus clientes respondiendo dudas frecuentes e, incluso, atendiendo emergencias en sus talleres. Es más, Audi Canarias ha puesto a disposición de sus usuarios información sobre el mantenimiento de los vehículos, donde se incluye la campaña #DAGcuidadeti en la que se ayuda a los conductores a arrancar de nuevo su coche tras muchas semanas parados. Puede ocurrir que esta inactividad provoque que el coche no arranque en un principio. Ante esta circunstancia la marca ofrece un servicio a domicilio de forma gratuita en el que técnicos de la firma acuden a comprobar el estado en el que se encuentra la batería. En el caso de que esté en buen estado los técnicos arrancan el coche, si está defectuosa habrá que cambiarla.

Además de la batería, al poner de nuevo el coche en funcionamiento se deben revisar los neumáticos, sobre todo si estos tienen la presión correcta. Esta es otra de las opciones que te ofrece tu concesionario de Audi Canarias.

Por último, la marca ha publicado una guía de protección contra el Covid-19 en el propio vehículo. Teniendo en cuenta que, poco a poco, los ciudadanos se ven obligados a coger de nuevo el coche, generalmente por cuestiones laborales, Audi quiere implicarse en su protección. Tal y como están haciendo muchas oficinas, empresas, establecimientos e incluso hogar, la clave está en la desinfección. Sobre todo de las superficies que tocas más a menudo, el volante, la palanca de cambios, el freno de mano, las puertas, la radio… La desinfección se puede realizar con productos habituales del hogar aunque cada elemento tiene algunas especificaciones. Hazlo siempre con suavidad, especialmente sobre las superficies de cuero y ventila el habitáculo después de su uso.