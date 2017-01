La pasarela 080 Barcelona Fashion presentará diseños de 33 creadores y marcas

Un total de 33 creadores y marcas de moda presentarán sus colecciones en la próxima edición del 080 Barcelona Fashion, que se celebrará del 30 de enero al 3 de febrero en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

La 19 edición de esta pasarela de moda contará con la participación de Custo Barcelona, Antonio Miró, Josep Abril, Miriam Ponsa, TCN, Oscarleon, Txell Miras, Naulover y Miquel Suay.

También presentarán sus colecciones Aldomartins, Blame, Bóboli, Brain & Beast; CND by Cóndor, Escorpion Studio Barcelona, Justicia Ruano, Krizia Robustella, Lebor Gabala, Loa by Lidia Aguilera, Lola Casademunt, Pablo Erroz, Punto Blanco, Torras, VM La Sibèria, Wom & Now y Yerse.

Se estrenarán en la pasarela los jóvenes creadores Daniel Rosa, Anel Yaos, Pilar del Campo y la firma Aubergin, y el 080 también contará, por primera vez, con la firma de moda infantil Little Creative Factory y con el reconocido diseñador ZE Garcia, como invitado.

El desfile de clausura irá a cargo de la firma E. S. Collection, que mostrará sus novedades en el panorama actual de la moda íntima masculina.

La pasarela 080 Barcelona Fashion escogió el marco del TNC para celebrar su 19 edición con la voluntad de "potenciar el tándem moda-cultura y generar sinergia entre la moda, como expresión cultural y de otras manifestaciones artísticas", ha recordado hoy la organización del certamen.

La colaboración del 080 con el TNC coincide con el 20 aniversario de la inauguración de este teatro público, referente de las artes escénicas en Cataluña.