¿Cómo se maquilla una piel negra?: la carta reivindicativa que se ha vuelto viral

No es fácil maquillar una piel negra. Las escuelas de peluquería y maquillaje imparten algunas nociones básicas en sus planes de formación, pero no es suficiente. Existen miles de tonos de piel: desde el blanco lechoso de un albino, pasando por el color aceitunado y llegando a las pieles completamente negras. Y hay tantos maquillajes como pieles.

Las maquilladoras profesionales de Hollywood están acostumbradas a transportar un inmenso baúl con bases, iluminadores, maquillajes y polvos. Sin embargo, parece que tienen problemas para maquillar a las actrices negras ya que no están acostumbradas o carecen de los productos necesarios. Es la reivindicación de la actriz afroamericana Nicole Byer que ha escrito una carta abierta en Lenny, el medio online de la escritora Lenna Dunham.

"Destrozan mi bonita piel negra"

En la carta, que se ha hecho viral y acumula más de 3.700 compartidos en Facebook, Byer asegura que muchas veces tiene que dejarle sus propios productos de maquillaje a las profesionales en los rodajes. Unos productos pagados de su propio bolsillo. Y aún así lo prefiere, porque si no le hacen "un destrozo".

"Soy una actriz gorda y le tengo pavor a llegar a la parte de vestuario de un rodaje. Sin embargo, la parte más estresante es que me maquillen. Estoy bastante acostumbrada a que en vestuario no tengan ropa que me quepa o que no tengan mi talla (que, por cierto, es horrible acostumbrarse a esto). Podría escribir durante días sobre lo jodido que es el vestuario para las mujeres gordas. Pero no vamos a eso. Esto es sobre cómo los maquilladores destrozan mi bonita cara negra".

Así empieza la carta de Byer que explica sus primeros pasos en el mundo del cine y la comedia y cómo después de pasar por maquillaje, "los directores se mostraban extrañados" porque su cara había cambiado tanto que no se parecía a las fotos de su 'book'.

"Mezclar seis tonos sin conseguir el mío"

Entre las cosas que, asegura, le han pasado en los camerinos, hay algunas que rozan el esperpento. "Me pusieron un pintalabios rosa que hacía que mis labios pareciesen como labios vaginales" al contraste con la piel, dice.

"Ví a una maquilladora mezclar seis tonos diferentes de base de maquillage color beige durante diez minutos enteros. Creo que intentaba rezar para que de algún modo la pasta se pusiese más oscura. Al final le ofrecí mi maquillaje personal, que ella aceptó."

"Al volver a casa de un rodaje me di cuenta de que el color de mi cara no concordaba con el de mi cuello ni siquiera un poco". "Las únicas maquilladoras que han sabido tratar mi piel han sido, en su gran mayoría, mujeres negras", se lamenta Byer.

En un país como Estados Unidos, en los que hay una gran comunidad de afroamericanos, denuncia esta actriz "no puede ser un privilegio tener maquillaje de tu color".