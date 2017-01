Zapatos en tendencia para invierno 2017

CONTENIDO PATROCINADO

Cada temporada, el mundo de la moda incluye nuevas tendencias en prendas y complementos de todo tipo, de forma que podamos variar por completo nuestros outfits y crear unos looks más divertidos atendiendo a nuestro estilo más personal. Las tendencias en zapatos no iban a ser menos; cada año van cambiando e incluyendo pequeñas y grandes modificaciones, con una gran variedad para todos los gustos.

Lo normal es que cada temporada encontremos en nuestras zapaterías habituales, y entre el catálogo de nuestras firmas de calzado favoritas, los zapatos que más se llevan entre el público femenino y que son plena tendencia. Sabiendo qué es lo que más se lleva y el tipo de calzado que tenemos más accesible, podemos adelantarnos siempre en nuestras compras de moda, pensando en miles de combinaciones diferentes con las prendas y complementos que más nos gustan.

Vamos a hacer un repaso de las tendencias en zapatos que están arrasando en todas las firmas de calzado de nuestro país, los estilos más novedosos, y cuáles se repiten una vez más para que podamos incluso reciclar ese par de zapatos que ya tenemos en nuestro armario. Para ello la marca de zapatos Pitillos nos apuntan algunas claves en esta interesante infografía ¿Quieres conocerlas?

Tendencias en zapatos de mujer más actuales

Esta temporada, las chicas a las que nos gusta ir con un calzado cómodo estamos de enhorabuena, porque una vez más se siguen llevando los zapatos de estilo sport, ya sean las clásicas zapatillas para practicar deporte, o cualquier otro zapato plano deportivo que podamos llevar en nuestros looks de calle. Combinados con pantalones largos y también con faldas y vestidos quedan genial, con un punto extra de estilo y de comodidad que no aporta ningún otro tipo de zapato.

Los detalles metalizados en las botas y botines también son un must este invierno, y en este caso las cremalleras, las hebillas y las cadenas son las reinas de los complementos dentro del calzado. No te quedes solo con un zapato básico. Atrévete a darle más personalidad a tus looks escogiendo un calzado que tenga alguna decoración metalizada súper original, y verás qué cambio.

Otro tipo de zapato muy cómodo y que está creando tendencia entre el público femenino son los zapatos tipo mocasines y los zapatos Oxford con un estilo masculino muy marcado. Puedes elegir entre un zapato con la suela más plana, con plataforma o incluso con tacón, pero siempre que parezcan un calzado de señor y que puedas combinar con tus looks más ladies para hacer un contraste de estilos impresionante.