Trendhim, el resultado de años de esfuerzo

Contenido patrocinado

Trendhim fue fundada por dos chicos daneses, Sebastian y Mikkel, en 2007 cuando apenas tenían 18 años. Recién terminada la educación secundaria, eran jóvenes, inexpertos pero llenos de energía y con el gran deseo de iniciar un negocio.

Entre las posibilidades, se barajaban dos tipos de negocio, una era un servicio a domicilio de pan durante los fines de semana, y la otra era una tienda online de accesorios y joyería para hombres. Después de debatir y sopesar los pros y los contras, uno de los contras que no les convencía era tener que levantarse a las 4 de la mañana para repartir en pan, así que gano Trendhim.

Con poco presupuesto, empezaron su gran aventura hacía el mercado online. Empezaron con solo 20 tipos de corbatas, y con muy poco tiempo tuvieron que aprender de códigos en sitios web, atención al cliente, impuestos, contabilidad, hacer fotografías de los productos y un largo etcétera, pero con perseverancia estos dos jóvenes consiguieron sobrellevarlo, ya que ellos solo pensaban en poder lograr su sueño, y sabían que no sería fácil.

En los inicios, compaginaron hacer realidad su sueño y trabajar en correos para poder llegar a final de mes. Y no solo las dificultades económicas podrían haber hecho que este par de valientes se rindieran, sino también la presión social de su alrededor, ya que la idea de no estudiar y lanzarse con todos los ahorros a perseguir un sueño para muchos no era muy responsable ni prometedora.

Durante 2 años vivieron en un piso de 82m2, donde además de vivir, tenían instalado el almacén y la oficina de Trendhim. Tras 16 horas 7 días a la semana de trabajo, una vida social escasa y 10.000 euros más invertidos, a finales de 2009, Trendhim ya producía las ganancias necesarias para que sus creadores pudieran dejar su trabajo a tiempo parcial y poder dedicarse exclusivamente a su proyecto. Ellos lo describen como un momento de felicidad, pero también por miedo, ya que daban un paso de gigante y era confiar plenamente en ellos mismos y en Trendhim. ¿Pero quienes sino tenían que confiar en ellos mismos?

Años de mucho esfuerzo y trabajo les condujo a abrirse mercado con nuevos productos y también en nuevos países y allí decidieron crecer también físicamente dejando su pequeño apartamento para irse a un chalet más grande en un vecindario familiar, pero aquí no acaba su crecimiento, sino que en 2011 tuvieron que trasladar sus oficinas y almacén a un espacio apropiado para el rápido crecimiento de su empresa, así que alquilaron un espacio de 200m2 para poder seguir su camino.

2014, se les unió un nuevo socio, Martin, y también comenzaron a contratar estudiantes para embalar los pedidos, ya que hasta entonces eran ellos mismos quienes lo hacían. A finales de ese año, Trendhim creció hacía Noruega, Suecia, Finlandia y Países Bajos.





En 2015 y gracias al gran crecimiento que seguían “sufriendo” se mudaron donde son ya su oficina y almacén, un espacio grande para poder seguir pensando a lo grande y donde se incorporaron nuevos trabajadores con el fin de seguir construyendo un sueño. Ampliando su stock con pajaritas, pulseras, pendientes, bolsos, productos para el cuidado de la barba, etc.

En 2016 crecieron hacía 11 países europeos, uno de ellos España. Ampliaron la plantilla hasta 50 empleados, donde 2 de ellos son españolas, y tienen planeado seguir creciendo aún más.

Trendhim es el resultado de un puñado de valentía, unas gotas de temeridad, más un par de cucharadas de confianza, un molde de dedicación y por supuesto, una tonelada de motivación. Ellos son el ejemplo de que la perseverancia y el esfuerzo, bien combinado, tiene sus frutos. No siempre es fácil, hay baches y montañas rusas, pero pese a su juventud e inexperiencia estos jóvenes emprendedores van realizando su sueño.

Las claves que se pueden extraer de este ejemplo es que los inicios nunca son fáciles, entonces es importante seguir MOTIVADO y no desistir, aunque el mundo parezca que conspira contra nosotros.





Ser PERSEVERANTE, porque como dice el refrán, quien la sigue, la consigue.

Poner EMPEÑO e ILUSIÓN, en todo lo que hagamos.

DIVERTIRSE haciendo lo que hagas, porque en esta vida lo importante es disfrutar.

SER EFECTIVOS, si algo no funciona, cámbialo.

LUCHAR EN EQUIPO, haz de tus socios y trabajadores una familia, todos iréis hacia la misma dirección.