Decora tu casa con estilo

CONTENIDO PATROCINADO

¿A quién no le gusta llegar a casa y encontrarse con un espacio bien decorado, confortable y que invita a pasar el tiempo? Y es que la decoración, a pesar de ser algo muy personal, nunca está de más cuando hablamos de estar en casa. No importa qué tamaño tiene la casa, si somos más tradicionales o nos gusta innovar y llamar la atención con figuras y composiciones vanguardistas. A todos nos encanta decorar, aunque parece que algunos tienen mejor gusto o aciertan más que otros. Si eres del segundo grupo o simplemente buscas nuevas ideas para tu hogar, aquí te traemos unas cuantas pinceladas de la mano de Lagrama, especialistas en mobiliario de hogar.

Cómo decorar una habitación pequeña

Las habitaciones juveniles son posiblemente las que más demanda de novedades tienen siempre. Sin embargo, muchas de ellas tienen un serio problema: el tamaño. En muchos cuartos parece que apenas hay espacio para colocar una cama, mientras que otros pueden tener una forma irregular que complique la distribución.

No hay problema en ningún caso. Aprovecha todo el espacio que hay bajo la cama para colocar cajones y verás cómo cabe mucho más de lo que pensabas. En la ventana, en lugar de colgar una cortina hasta el suelo, que crear una sensación de que el cuarto es más estrecho, pon un estor, que además de mantener la privacidad permite que la luz natural entre, algo que aporta un aire diferente.

Si necesitas un armario y la habitación no tiene espacio suficiente, puedes colocar todo lo que no se tenga que colgar en los cajones, mientras que abrigos y algunas otras prendas no molestarán detrás de la puerta.

¿Un escritorio? En un cuarto juvenil es imprescindible, ya que habrá que estudiar (o hacer como que se estudia). Un rincón en el que se puede poner una silla puede ser suficiente. Y si pones el tablero a la altura de la cama, puedes crear composiciones realmente atractivas.

¡Ah! Y no te olvides de que las paredes se pueden aprovechar. Coloca estanterías y verá cómo todo lo que hay en el cuarto se puede tener ordenado.

Para un dormitorio juvenil, lo mejor es elegir muebles que combinen el color blanco con tonos pastel. Si encima le das el mismo a una de las paredes, la sensación será espectacular.

¿Quieres darle un toque moderno al salón?

Si te gustan los salones modernos estás de enhorabuena, porque son los que más se llevan ahora. Así que tienes tantas opciones para elegir que te costará decidirte por una sola.

Hay dos pautas que marcan tendencia hoy en los salones de estilo moderno: minimalismo y líneas rectas. Ese vieja moda de tener un comedor cargado con todo tipo de figuras, adornos y muebles ya no se lleva. Aunque si es lo que te gusta, no hay problema en que decores así tu salón, faltaría más. Aunque nos decantamos por este “menos es más” por varios motivos.

El primero es que las líneas minimalistas son más prácticas. En una sociedad en la que pasamos muy poco tiempo en casa, tener que pasarse todo el rato limpiando y recogiendo no es precisamente la idea de estar a gusto.

Los muebles lineales y alargados, en los que puede que haya como complemento una estantería para poner un marco, además de poder cubrir la pared principal fácilmente son muy fáciles de mantener. Al contrario que las antiguas alacenas o los muebles de comedor llenos de cristales. Elige uno de color claro y crearás una sensación de mayor amplitud.

En cuanto a los sofás, céntrate en la comodidad. El salón ha dejado de ser ese espacio en el que solo se está cuando vienen visitas para formar parte central de la vida. Allí se tienen las conversaciones familiares, se ve la televisión y se juega. Un buen sofá es el complemento ideal para tener un comedor moderno. Si eliges uno con reposapiés o una zona abatible, podrás llegar a casa y relajarte. Después de una larga jornada de trabajo te lo mereces, ¿no es así?

Un dormitorio de matrimonio de lo más acogedor

Los principios que se aplican al dormitorio juvenil también se pueden trasladar a la habitación de matrimonio, aunque en este caso se busca un toque más adulto, combinando los colores de la tierra con tonos claros. Además, lo normal es destinar el cuarto más grande de la casa a esta estancia, por lo que seguramente el espacio sea mayor que el de un dormitorio para niños o adolescentes.

Si quieres darle un toque acogedor a este dormitorio, lo primero que necesitas es elegir una cama grande, que ocupe una parte importante del espacio, pero que tampoco impida moverse con comodidad. No sacrifiques poder pasar de un lado a otro solo porque la cama lo llena todo. A veces es mejor reducir unos centímetros para darle unos toques decorativos adicionales.

Aunque puedes prescindir del mueble auxiliar, no renuncies a las mesillas. No es necesario que sean muebles con cajones, pero agradecerás tener una superficie sobre la que dejar tus cosas, como el móvil con el que te despiertas por las mañanas.

En cuanto a armarios y vestidores, busca una pared grande en la que ubicarlos. Lo ideal es que esté en uno de los lados de la cama, aunque no hay ningún problema si lo colocas justo enfrente. Así nadie tiene que ocupar el espacio de otro para coger su ropa. Las puertas correderas son muy prácticas, porque permiten abrir los armarios sin los inconvenientes de las abatibles. Y si quieres darle un toque vanguardista, en lugar de puertas coloca las baldas, los cajones y las barras a la vista, como si el dormitorio fuese un gran vestidor. Un efecto sorprendente que te evitará andar buscando el sitio en el que tienes colgada esa camisa.

Disfrutar de una decoración extraordinaria no es tan complicado como puede parecer en un principio. Con un poco de planificación, las ideas claras y muebles de buena calidad, podrás tener tu casa decorada a tu gusto en muy poco tiempo.