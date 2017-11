Unos 200 viajeros han tenido que andar por las vías en Atocha porque uno de ellos ha accionado la alarma, según Renfe

"El tren se detuvo y los viajeros tuvieron que acceder a la estación a pie, lo que provocó la paralización del tráfico ferroviario", han señalado en un comunicado conjunto después de una mañana en la que los usuarios han denunciado el "caos" en las estaciones, donde ha habido dos incidencias graves que han afectado a medio centenar de trenes.

Respecto a este episodio, han detallado que el tren ha sido detenido a su entrada a la estación de Atocha, cuando antes de llegar un viajero ha accionado los aparatos de alarma. "Los más de 200 viajeros de ese tren se han visto obligados a caminar por la vía hasta la estación", han indicado.

Hasta que los responsables de Seguridad no han confirmado que ya no había viajeros por la vía, no se ha vuelto a circular por las vías 1 y 2, lo que ha provocado más retrasos en Atocha, han explicado desde Renfe y Adif.

En términos generales, varias incidencias en la red de Cercanías Madrid han provocado retrasos desde primera hora de la mañana y en hora punta. A primera hora de la mañana, a las 6.55 horas, se ha producido una avería de un tren en la estación de Recoletos. El tren ha quedado detenido y finalmente se ha movido a la estación de Nuevos Ministerios, en donde ha quedado apartado a las 7.33 horas.

Esta incidencia ha producido retrasos en las líneas que pasan por la estación de Nuevos Ministerios durante toda la hora punta. El tren se ha retirado definitivamente a las 8.47 horas hacia el taller, para ser reparado, según han explicado.

Además, a las 8.05 horas una avería en la infraestructura en la estación de Atocha ha causado retrasos en los trenes a su paso por esta estación. Para la reparación de la avería, Adif "ha tenido que interrumpir la circulación por el túnel Atocha-Recoletos una vez que pasó la hora punta para no generar aún mayores retrasos", han explicado. Finalmente, la avería quedó subsanada a las 10.20 horas.

Según Renfe y Adif, la coincidencia de las dos averías ha provocado retrasos en las líneas de Cercanías que utilizan el túnel Atocha-Chamartín. Los trenes de Cercanías han sido desviados por otras líneas y los viajeros han sido informados por megafonía y redes sociales (especialmente en Twitter @CercaniasMadrid y en @InfoAdif). Ambos lamentan las demoras que la coincidencia de las dos averías ha provocado a los viajeros de Cercanías.