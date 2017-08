El responsable de NNGG en Utrera (Sevilla) vincula los atentados de Cataluña con la acogida de refugiados

"Los mensajes de consternación no sirven de nada si no se toman medidas. Que sigan poniendo pancartas de 'Refugees Welcome' que así nos va", escribió el dirigente de las juventudes del PP el día del atentado en Barcelona donde murieron 14 personas, y rubricó su mensaje con la etiqueta 'Stop Islam'.

Diego Javier García también compartió al día siguiente de los atentados de Cataluña otro mensaje donde se animaba a "echar otra vez" a los "islamistas" de España, y este lunes ha difundido el vídeo del cura Santiago Martín que responsabiliza a Colau del ataque en La Rambla por no colocar bolardos en esta popular zona de Barcelona.

RECHAZO DE LOS SOCIALISTAS

Las Juventudes Socialistas del PSOE de Utrera (Sevilla) han manifestado este lunes su "más absoluto rechazo" por el mensaje de Twitter del dirigente de Nuevas Generaciones del PP utrerano, que a juicio de los socialistas "rebosan intolerancia y ningún respeto hacia musulmanes y refugiados".

En un comunicado, las Juventudes Socialistas de Utrera denuncian que se trata de "una manifestación que podría llegar a ser considerada xenófoba, en tanto que acusa a toda una religión que practican cientos de miles de musulmanes en nuestro país, que en su inmensa mayoría viven plenamente integrados, siendo además España uno de los países con mayor nivel de integración de las diferentes minorías; y la sociedad española un claro ejemplo de sociedad basada en la tolerancia y el respeto".

Por otra parte, afirman que Diego Javier García "también acusa en su tuit al colectivo de los refugiados, con una alusión irónica a la etiqueta con la que mundialmente se les brinda apoyo a todas las personas que huyen de la Guerra de Siria y otros lugares de Oriente Próximo".

"Los terroristas nada tienen que ver con los refugiados, ya que no eran refugiados llegados a España, sino que llevaban toda su vida residiendo en Cataluña e incluso alguno tenía la nacionalidad española", alegan los socialistas.

"Declaraciones como estas sólo sirven para avivar el fuego del odio y la intolerancia, ensuciar el debate político y crear un falso clima de alarma social. Además, no se puede permitir que un dirigente político, en este caso el principal responsable de la rama juvenil del PP de la localidad, actúe de forma irresponsable con un mensaje público basado en la intolerancia", concluyen las JSA de Utrera.