La presencia de chequistas en el memorial a los fusilados por el franquismo lo decidirá el Pleno de Madrid

Valiente ha destacado el "respeto" al trabajo del comisionado presidido por Paca Sauquillo, lo contrario que hace, en su opinión, el grupo de Cs, con críticas a hipotéticas actuaciones "arbitrarias, imprudentes y con prisas". "El pleno será el que tome la decisión mayoritariamente", ha contestado Valiente.

La concejala de Cs Sofía Miranda ha cargado contra el "postureo democrático" de Ahora Madrid porque "no cumplen las decisiones del Pleno y no escuchan las recomendaciones del comisionado". La edil ha lanzado que Ahora Madrid trata de "imponer una ideología". "Usted (a Valiente) quiere homenajear a 300 chequistas que no se merecen estar en ese listado con víctimas que sufrieron injustamente", ha declarado la concejala.

El tercer teniente de alcalde ha defendido que ningún concejal de Ahora Madrid ha cuestionado el funcionamiento del Comisionado, no así en Cs. "Te pido coherencia (a Miranda), que dejes el sectarismo que ha llevado a esta ciudad a mantener símbolos de la dictadura tanto tiempo y a no reconocer a las víctimas del franquismo. No digas una cosa y lo contrario porque al final lo que haces es el ridículo", ha terminado.

El Comisionado de la Memoria Histórica ha propuesto dos memoriales, uno para víctimas de 1936 a 1939, y un segundo, el ya anunciado meses atrás, de 1939 a 1941. Ambos irán sin nombres, con códigos QR y se levantarán en el Cementerio del Este, hoy de La Almudena, aunque en distintas ubicaciones.