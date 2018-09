Local

La alcaldesa de Córdoba descarta que el informe sobre la Mezquita-Catedral genere "crispación" en la sociedad

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha manifestado este lunes que no tiene por qué generar "crispación" en la sociedad el informe de la Comisión de Expertos sobre la Mezquita-Catedral que determina que la Iglesia Católica no es su propietaria, a pesar de que procediera en 2006 a su inmatriculación, pues la misma "no tiene validez jurídica".