El alcalde de Sevilla duda acerca de que el proyecto de Ikea haya estado "de verdad en algún momento"

Así se ha pronunciado el alcalde en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press y a preguntas sobre dicho proyecto, al respecto del cual la multinacional confirmó el pasado mes de noviembre la rescisión del contrato con los propietarios de los terrenos donde pensaba ubicar su segunda tienda en la provincia de Sevilla, en concreto en los suelos del desarrollo del Plan Parcial de San Nicolás Oeste.

Espadas ha aseverado que dicho proyecto "no se ha marchado", para apostillar que "habría que ver si estuvo de verdad en algún momento". En esa línea, ha indicado que las "entretelas" del mismo eran "complejas", ya que "había una junta de compensación muy compleja y con unos condicionantes que son los que puso Ikea que dependían de una infraestructura que desde el principio tuvo problemas, que era la SE-35".

Ha recordado que se buscó una alternativa como la SE-20, que "no se ejecuta de manera rápida", si bien ha apuntado que él "no cargaría la mano en la lentitud del anterior Gobierno por la ejecución de la SE-20, que era la solución", y en esa línea ha remarcado que él no ha conseguido "verle la cara a los señores de Ikea".

Espadas ha argumentado que este proyecto era de "un momento temporal concreto", y en ocasiones "cuando pasan algunos años, las coyunturas o los intereses" de la empresa en cuestión "pueden cambiar".

En todo caso, el primer edil hispalense ha defendido que la ciudad de Sevilla "no puede depender de ninguna iniciativa empresarial, por grande que sea, ni condicionar su tramitación urbanística o sus intereses a que alguien venga a plantear una iniciativa de este tipo", como la de Ikea, a cuyos representantes ha insistido en que no ha podido "ni siquiera verles la cara" pese a que hubiese estado "encantado de que se hubieran manifestado en alguna reunión". "Sencillamente han dicho que nos vamos y punto, será porque tienen algo encima de la mesa que les interesará más que esto", ha concluido Espadas.