El ex alcalde de Santa Cruz dice que en los últimos 15 días ha vivido "lo peor de la política" que ha visto "nunca"

"Sabía que ésto era una de las posibilidades, que Cs, Podemos y el PSOE votaran juntos y eso ha ocurrido. Es incoherente desde un punto de vista ideológico, pero se ha plasmado", aseveró, para a continuación felicitar a la alcaldesa y desearle "suerte y que lo haga bien".

Sobre el expediente disciplinario de Cs a sus dos concejales anunciado a continuación de la votación, Bermúdez aseveró que la intervención de la dirección naranja llega "quizás un poco tarde".

"Pero bueno, cada partido sabe lo que tiene que hacer con sus concejales, sabe a quién mete en sus listas cuando las elige y tiene que seleccionar muy bien, porque no se puede hacer candidato a la alcaldía a cualquier persona que luego pueda traicionar a su partido, que parece que es lo que ha ocurrido aquí", dijo.

Cs DEBE "REVISAR MUY BIEN CÓMO ELIGE A SUS CANDIDATOS"

Para el nacionalista, "si eso es lo que ha ocurrido, Cs debe revisar muy bien cómo elige a sus candidatos, porque desde luego no ha hecho una buena elección".

Sobre si cree que Matilde Zambudio, cabeza de lista municipal de Cs, devolverá su acta al partido en caso de ser requerida dijo "no" tener "ni idea" de lo que va a hacer, sino tan solo "lo que ha hecho".

"En los últimos 15 días he podido vivir lo peor de la política que he visto nunca. He visto a gente mentir, he visto a gente afirmar, desdecirse y me ha llegado todo tipo de rumorología, pero al final yo me quedo con la gestión del Ayuntamiento, la que hemos hecho durante 8 años. Para mi ha sido un gran honor ser alcalde y creo que la ciudad hoy está mucho mejor que cuando yo la encontré", aseveró.

Además, dijo que CC va a hacer oposición de manera "responsable y coherente". "No vamos a cambiar, somos gente seria y responsable. Aquello que veamos que se lleva al Pleno que sea bueno para la ciudad lo apoyaremos y aquello que veamos que no va en consonancia con el modelo de ciudad que defendemos lo rechazaremos y por supuesto vamos hacer la labor de fiscalización que hay que hacer al grupo de gobierno".

"SIN PROGRAMA DE GOBIERNO"

Eso sí, un grupo que dijo desconocer "si es grupo, mayoría o minoría" o "qué programa tienen": ¿Alguien lo sabe? No hay programa de Gobierno en Santa Cruz, así que hay una incertidumbre total con lo que va a hacer Cs, entre interrogantes, Podemos y el PSOE", terminó.