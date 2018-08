El alcalde de Mataelpino asegura que revisaron la seguridad en el 'baloencierro' y que el herido paró en zona de riesgo

Un hombre de 29 años ha resultado herido este domingo "muy grave" en el segundo 'baloencierro' celebrado en la localidad madrileña de Mataelpino, al haber sido alcanzado por la bola de 250 kilogramos y haber sido aplastado contra ella, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los efectivos del SUMMA 112 que se encontraban en estas fiestas comprobaron que el herido presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. El equipo médico del SUMMA112 lo intubó y lo trasladó en helicóptero al Hospital de La Paz. También colaboraron agentes de Protección Civil y los hechos están siendo investigados por la Guardia Civil.

En declaraciones a Europa Press, el regidor ha aseverado que repasaron las normas de seguridad con todos los corredores y que ayer celebraron un evento "sin incidentes". De hecho, la seguridad "se ha reforzado facilitando las salidas del recorrido para evitar que familiares pudieran parar a los corredores".

En este caso, según ha explicado el alcalde, el joven se ha parado en la zona de riesgo "por causas que desconoce" porque ha constatado que en ese momento "no era perseguido por la bola, sino que se paró para que la bola estuviera más cerca" de él.

De los Nietos ha instado a seguir las medidas de seguridad, que se han publicado tanto en redes sociales, como en octavillas durante la celebración del evento y con megafonía constante recordando las medidas para que fuera una carrera segura y no hubiera incidentes.

Así, el Consistorio aconsejaba a los participantes que corrieran con calzado deportivo, no intentaran parar la bola o no corrieran con el móvil ni intentando hacer fotos o vídeos. De hecho, recomendaban quitarse a tiempo del impacto de la bola y, si no se puede, hay que echarse al suelo.

Además, las personas que ven los 'baloencierros' desde la talanquera no deben sacar sus brazos y/o piernas. "Toda persona que esté dentro del recorrido del 'baloencierros' será bajo su responsabilidad", añaden.