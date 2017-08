El alcalde de Marbella no ve motivos para una moción de censura y cree una "excusa" que se acuse a CSSP

El alcalde de Marbella (Málaga), José Bernal, ha asegurado este sábado que no ve motivos para presentar una moción de censura en el municipio y ha considerado una "excusa" que se cargue contra el grupo Costa del Sol Sí Puede, la marca local de Podemos, cuyos dos votos son necesarios para que el equipo de gobierno saque adelante sus proyectos aunque no forma parte de él: "es una excusa y no el motivo".

A juicio de Bernal, que comparecido en rueda de prensa junto a los siete ediles del grupo municipal socialista y los cargos de confianza de su partido, "no queda suficientemente explicada" la moción de censura que la formación independiente Opción Sampedreña (OSP), socia en el gobierno de coalición con PSOE e IU, ofreció este viernes al PP, el principal partido de la oposición.

"Si no había motivos para presentar la moción hace diez días tampoco los hay hoy", en referencia a la primera votación en la que el órgano consultivo de OSP, formado por 31 miembros, aprobó el pasado 1 de agosto por mayoría renovar el pacto de gobierno hasta 2019.

Bernal ha admitido que le "cuesta entender que aquellos con los que hemos luchado juntos para recuperar la legalidad en mi pueblo, entreguen nuestro pueblo al PP a cambio de nada. Y digo a cambio de nada por qué aún no sabemos a cambio de qué".

"Es incomprensible irse con quienes nos arrastraron por el Pleno y nos intentaron detener; con los que enchufaban a gente a dedo; con quienes han llamado 'catetos' a los sampedreños; con quienes te arrebatan 170.000 metros cuadrados de San Pedro para regalárselos a Benahavís; o con quienes partieron San Pedro en dos sin respetar más de 150 años de historia. Es incomprensible darle el Urbanismo a aquellos que dejaron prescribir multas millonarias y están siendo investigados en los tribunales", ha agregado el alcalde en un discurso interrumpido por aplausos y gritos de ánimos.

El regidor ha indicado que IU y PSOE han planteado "un proyecto global para todo el municipio y un plan viable para la ciudad en el que creíamos y seguimos creyendo". Se trata, ha agregado, del proyecto que "yo presenté personalmente al órgano consultivo de OSP" en la primera votación "y que votó favorablemente".

"Desconozco cuál es la alternativa para cambiarlo todo en sólo diez días. Desde que el Consejo Consultivo aprueba el proyecto hasta hoy han pasado diez días. Desde entonces no ha cambiado nada ni incumplido nada que yo trasladé al Consultivo", ha reiterado.

"ME CUESTA ASIMILAR LO QUE ESTÁ PASANDO"

El alcalde ha destacado "todo lo vivido en los dos años de gobierno y cuatro de oposición" con los dos ediles de OSP, Rafael Piña y Manuel Osorio, a los que ha llamado por sus nombres de pila, por lo que ha asegurado que "me cuesta asimilar lo que está pasando".

"Nosotros siempre les hemos dicho la verdad. Nunca les hemos mentido. Y saben que nunca les habremos engañado. Rechazar la oferta de honestidad --del PSOE-- cuesta mucho entenderlo y con la moción de censura, no hay marcha atrás", ha añadido.

El regidor ha recordado que el grupo municipal del PSOE está personado en "todas y cada una de las gravísimas causas" que Ángeles Muñoz -concejala y presidenta del PP local-- tiene abiertas "tanto las que se conocen como las que no han saltado a los medios de comunicación al encontrarse en periodo de tramitación en los tribunales".

Bernal ha asegurado que "un grupo de concejales honrados con la virtud de trabajar y amar nuestro pueblo ha devuelto la honestidad a la gestión municipal e impulsado la transformación de barrios enteros".

"Hemos reducido, con la colaboración de otras administraciones, la cifra del paro a niveles anteriores a la crisis y hemos liquidado la gran deuda financiera que tenía el Ayuntamiento. También hemos posibilitado la igualdad entre los trabajadores municipales y el acceso en igualdad de condiciones de los que quieren trabajar en la administración local", ha agregado.

Bernal ha destacado también los eventos deportivos que ha logrado su equipo de gobierno, como el Ironman, que se celebrará en el municipio por primera vez el próximo abril, y la vuelta de las grandes inversiones, como el Hotel W Marbella y la reapertura del Hotel Don Miguel.

"Todo ello demuestra que en estos dos años nos hemos dejado la piel por esta ciudad y no vamos a permitir que el mérito se lo lleven otros. Nuestras señas de identidad ha sido el trabajo y la honestidad y las seguirán siendo. Esa es nuestra bandera hacia futuro", ha apuntado Bernal, que ha asegurado que su equipo de gobierno "se va tranquilo y con el compromiso de volver".