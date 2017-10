El alcalde de Alicante elude valorar la situación del pacto de Gobierno: "Ya dije que no hablo de los socios en público"

El primer edil ha calificado de "respetable" que la Asamblea de Guanyar Alacant le haya pedido antes del 15 de noviembre la dimisión para seguir en el equipo de Gobierno, aunque ha rechazado valorarla. Igualmente, ha declinado pronunciarse sobre el acuerdo con su otro socio en el Ayuntamiento, Compromís, para reiniciar el pacto de Gobierno. Un acuerdo que está previsto que se firme mañana jueves a mediodía.

Echávarri se ha remitido a la valoración de "los compañeros que están negociando", y al respecto ha insistido en que ya dijo "hace tiempo" que no habla de sus socios "en público"; por lo que ha afirmado que ahora es tiempo de "seguir trabajando por la ciudad que es para lo que nos eligieron".

Echávarri ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación a su salida de la Audiencia Provincial, donde ha acudido esta mañana a declarar ante el fiscal que investiga el despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, presuntamente como venganza por la denuncia interpuesta por el líder de la oposición debido al supuesto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio.

"Yo ya dije hace tiempo que no hablo de los socios en público", ha aseverado el alcalde, que ha asegurado que ahora deben "seguir trabajando de verdad; que aquí, en esta ciudad, hay un potencial tremendo, gente pasándolo mal y gente que necesita ayuda y tenemos que seguir trabajando por la ciudad que es para lo que nos eligieron".

Preguntado por el plazo fijado por Guanyar Alacant, su socio en el Gobierno municipal, que pone como límite el 15 de noviembre para que Echávarri presente su dimisión, el alcalde ha vuelto a declinar opinar al respecto y ha insistido en que no habla de los socios "y sus decisiones", que son "respetables todas", ha puntualizado.

Además, en referencia a si cree que las resoluciones de los casos en los que se haya inmerso llegarán antes de los dos meses de plazo que ha dado Compromís, ha considerado que "los plazos procesales no los manejamos nosotros por desgracia".

Así mismo, preguntado por si se plantea una nueva investigación judicial a raíz de la iniciada por la Fiscalía sobre el despido de la cuñada de Barcala, Echávarri ha indicado: "Ni contemplo ni no contemplo, no lo sé". "Hay una denuncia ante Fiscalía, el fiscal ha instruido expediente, ha llamado a gente, no sé si llamará a más gente o no llamará a más gente, y no olvidemos que la Fiscalía se mueve por un principio que es el principio acusatorio", ha concluido.