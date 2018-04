Local

Una edil no adscrita de Alicante dice que el PSPV le ofreció un sueldo de 3.500 euros para evitar dar la alcaldía al PP

La edil no adscrita en el Ayuntamiento de Alicante y ex de Guanyar Alacant --marca de Podemos--, Nerea Belmonte, ha desvelado que el PSPV le ofreció un sueldo de 3.500 euros a cambio de respaldar a la candidata socialista a la Alcaldía, Eva Montesinos, en el pleno de investidura del pasado jueves en el que el PP recuperó finalmente la vara de mando en el consistorio, con el voto en blanco de la propia Belmonte y el nulo del ex de Cs y no adscrito Fernando Sepulcre.