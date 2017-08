El alcalde de Vitoria acusa a la IA de "generar conflicto" y transmitir "una mala imagen de Euskadi que no es real"

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha afirmado que EH Bildu, Sortu y Ernai deberían conocer "cuál es el modelo de turismo que se impulsa desde Euskadi desde hace años" y les ha acusado de "generar conflicto" y transmitir "una mala imagen de Euskadi que no es real".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el primer edil ha realizado además un balance "bastante satisfactorio" de las fiestas de la Virgen Blanca que Vitoria acoge desde el pasado viernes y ha valorado la realización del 'txupinazo' sin vidrio, así como la alta participación en todas las actividades.

Asimismo, ha reconocido que, hasta el momento, no ha habido ninguna denuncia por agresión sexual, cuestión que "debería ser normal en una sociedad moderna en la que las relaciones entre hombres y mujeres deben basarse en el respeto".

Por otro lado, y en lo que se refiere al hecho de que la capital alavesa no acoja este año corridas de toros, Urtaran ha sostenido que "no pasa nada" por el hecho de que no haya toros y ha incidido en que "no se han prohibido, sino que no hay afición suficiente como para hacer rentable económicamente un festejo taurino".

"El concurso para celebrar estos festejos taurinos quedó desierto y desde el Ayuntamiento se han impulsado otras actividades para llenar ese vacío", ha argumentado.

Por último, y cuestionado por la discusión de los últimos días sobre el modelo turístico vasco y las críticas vertidas desde el entorno de la izquierda abertzale, el primer edil ha defendido que "se equivocan radicalmente aquellos como Sortu, Ernai y EH Bildu que buscan cualquier argumento y excusa para generar conflicto y una mala imagen de Euskadi que no es real".

A su juicio, estas voces críticas deberían conocer "cuál es el modelo de turismo que se impulsa desde Euskadi desde hace años" y que pasa por respetar el patrimonio cultural e histórico, así como por el hecho de que los turistas tengan "ese grado de respeto al entorno".

"El modelo de Euskadi no es el del Mediterráneo o el del sur de España. Es absolutamente diferente y creo que es un error, un nuevo error de Sortu y EH Bildu dar pábulo a sus juventudes para generar conflicto y querer trasladar una imagen que no es real. En Euskadi se puede vivir perfectamente sin conflicto y hacer turismo de forma sostenible y responsable", ha concluido.