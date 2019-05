Valls ofrece sus votos "sin condiciones" para evitar que Maragall sea alcalde

El líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, ha pedido este martes evitar que sea alcalde de Barcelona el ganador de las elecciones, Ernest Maragall (ERC), y para ello ha ofrecido sus votos "sin condiciones" a la todavía alcaldesa y segunda en los comicios, Ada Colau (BComú), y a Jaume Collboni (PSC).

Valls alega que la prioridad es evitar que la capital catalana tenga un alcalde independentista. Por ello ha pedido en rueda de prensa a Colau posicionarse, sin concretar si él apostaría por ella o por Collboni como alcalde. Ha remarcado que habla en nombre de todo su grupo --incluyendo a los ediles electos de Cs--.

"No es momento de establecer condiciones previas ni ultimátums", según Valls, que ha dicho que no le compete a él mover ficha y que no entra en debates de izquierdas ni derechas, aunque ha avisado de que no aceptará ninguna lección de izquierdas porque él es un socialdemócrata progresista --lo ha dicho después de que Colau descartara pactar con su grupo y tacharlo de derechas--.

"Tenemos la posibilidad de evitar que Barcelona tenga un alcalde independentista", ha proclamado Valls, que ha pedido superar los mensajes lanzados en la campaña y trabajar en este sentido porque es un momento histórico.

SIN LÍNEAS ROJAS DE CS

Preguntado por si el líder de Cs, Albert Rivera, le ha marcado líneas rojas en este debate, ha respondido: "A mí no se me pone ninguna línea roja", y ha defendido un cordón sanitario frente a la extrema derecha, a los populistas y al nacionalismo.

Sobre la reunión que mantuvo este martes con la dirigente de Cs Inés Arrimadas, ha destacado que tienen una relación de confianza y también de cariño y, aunque no ha dado más detalles, ha insistido en que esta oferta de apoyo a Collboni y Colau la lanza en nombre de los seis ediles electos.

Ha asegurado que, aunque sus resultados han estado "muy lejos de las expectativas" y han sido decepcionantes, continuará en Barcelona y trabajando para evitar un alcalde independentista, porque es su compromiso con la ciudad y es algo posible, ha remarcado.