Valls defiende combatir los 'narcopisos' y recuerda que vio "caer en la droga" a su hermana

El candidato a la Alcaldía de Barcelona por BCN Canvi-Cs y exprimer ministro de Francia, Manuel Valls, ha defendido este miércoles la necesidad de combatir los 'narcopisos' y las mafias: "Detrás hay droga, y la droga mata. Mi hermana vive en esta ciudad desde siempre, y la vi caer en la droga".

"Esta ciudad la conozco, y tengo la experiencia, y lo que quiero es traer soluciones", ha garantizado en un debate en TV3 recogido por Europa Press, con Ada Colau (Bcomú), Elsa Artadi (JxCat), Ernest Maragall (ERC), Jaume Collboni (PSC), Josep Bou (PP) y Anna Saliente (CUP).

Collboni ha asegurado que Valls lleva diez meses viviendo en la ciudad, por lo que es imposible que la conozca: "Siento mucho lo que le pasó a su hermana, pero no estaba hablando de su hermana, sino de usted, y del tiempo que lleva viviendo en Barcelona".

Maragall ha criticado que Valls haya mezclado el 'top manta', las mafias y otros asuntos en lo que cree que ha sido el discurso más populista que ha oído en 20 años, con el que cree que demuestra no conocer Barcelona y "está en una línea política que se corresponde con el populismo y la xenofobia", ante lo que Valls ha replicado que lo que es populismo es el independentimo.

MÁS AGENTES EN BARCELONA

Colau ha insistido en que la ciudad no tiene un problema de seguridad global, sino dos específicos ---el narcotráfico y los hurtos y robos--, y en que el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha abandonado la seguridad de Barcelona: "Me consta que reconoce en privado: 'Es cosa de Colau y no la pienso ayudar", algo por lo que Artadi ha acusado a Colau de mentir.

Artadi ha pedido a Valls no hacer una subasta sobre cuántos agentes necesita la ciudad, y ha cargado contra los socialistas, asegurando que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó que la Generalitat pudiera contratar a más mossos: "Las políticas de los socialistas y los populares no van a favor de una mayor seguridad" de Barcelona, y también bloquean investigar el atentado del 17-A.

Bou ha avisado de que la seguridad va a peor en Barcelona y de que se debe potenciar a la Guardia Urbana, que ve desmoralizada porque no se siente apoyada por el Ayuntamiento y no tiene recursos suficientes, ya que asegura que la ciudad dispone por las noches de una patrulla por cada seis barrios: "Esto no es seguridad, es una pantomima".

Saliente ha defendido que los 'narcopisos' demuestran que las mafias de la droga y las mafias inmobiliarias se retroalimentan, por lo que cree que la mejor forma de prevenir los 'narcopisos' es evitar que haya pisos vacíos, y ha rechazado posturas centradas en el ámbito policial, como "las de Valls o la del exmilitante de Fuerza Nueva Josep Bou".