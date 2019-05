Valls ve un "insulto a los catalanes y a los españoles" la Creu de Sant Jordi a De Gispert

El candidato a la Alcaldía de Barcelona con el apoyo de Cs, Manuel Valls, ha asegurado este jueves que es un "insulto a los catalanes y a los españoles" la decisión de la Generalitat de conceder la Creu de Sant Jordi a la expresidenta del Parlament Núria de Gispert, actual dirigente de Demòcrates.

En declaraciones a la prensa después de presentar su programa electoral, ha asegurado que el independentismo lleva implícito la confrontación: "Gran parte del separatismo lleva ese olor, ese color... Es el olor y el color del supremacismo y el racismo".

Valls ha lamentado que los candidatos de ERC y JxCat a la Alcaldía, Ernest Maragall y Elsa Artadi, no hayan condenado las palabras de De Gispert: "No puede haber pactos con los separatitas y los que no condenan estas palabras", y ha insistido en que las palabras de la expresidenta del Parlament son insoportables.

"No se trata de una polémica. Es muy grave, no es la primera vez", ha lamentado el exprimer ministro francés, que ha insistido en que los candidatos soberanistas al Ayuntamiento de Barcelona deben condenar las palabras de De Gispert si no quieren favorecer la división.

De Gispert ha eliminado este mismo jueves de su cuenta un tuit en el que comparaba a Cs y PP con cerdos: "Nunca he querido llamar cerdos a nadie".