Valls avisa de que Collboni hará a Colau alcaldesa porque "le ordenarán desde Madrid"

El candidato de BCN Canvi-Cs a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha advertido este jueves de que el candidato del PSC, Jaume Collboni, votará a favor de que la actual alcaldesa, Ada Colau, se mantenga en el cargo porque "le ordenarán desde Madrid".

"Votar a Collboni es votar a Colau. Votar a Valls es votar el cambio que esta ciudad necesita", ha afirmado en rueda de prensa, y ha acusado al candidato socialista de ser ambiguo sobre los pactos electorales, mientras defiende que él es el único que ha dejado claro que quiere pactar con el PSC.

Valls ha sostenido que Collboni, "si puede, volverá a hacer alcaldesa a la señora Colau; le ordenarán desde Madrid cuando se está preparando un gobierno PSOE-Podemos", y ha recordado que el PSC ya pactó con Colau en el anterior mandato, aunque su acuerdo se rompió cuando los socialistas votaron a favor de la aplicación del 155.

Ha insistido en que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "tiene atado a Collboni con sus acuerdos" en el Congreso, pero ha dicho que esto no cambia que mantenga su mano tendida a pactar con el PSC.

"Yo no pactaré nunca ni con el populismo ni con el separatismo porque representan un peligro para la ciudad, son dos caras de la misma moneda. ¿Quiénes pactarán juntos? Maragall, Colau y Collboni. Esto es lo que pasará en esta ciudad. Es el gran peligro", ha alertado.

El exprimer ministro francés ha llamado a la ciudadanía a ir a las urnas el domingo y que el "voto sea potente y alegre", ya que asegura que tienen en sus manos el futuro de Barcelona, confía en que puede ganar y ha destacado que el único fracaso es que gane el independentismo y Bcomú.

Sobre el debate cara a cara entre Colau y el candidato de ERC, Ernest Maragall, ha contestado que es un debate entre dos personas que pactarán y ha recordado que él ya tuvo un cara a cara con la alcaldesa: "Ya lo tuve y lo gané".

100 PRIMEROS DÍAS

Valls ha presentado las medidas que se compromete a impulsar en los 100 primeros días de mandato, si es elegido alcalde, entre las que se encuentran algunas de sus principales propuestas que ha repetido durante la campaña.

Entre ellas, destaca su promesa de acabar con el "fenómeno del 'top manta" en 90 días, crear una concejalía para la gente mayor, que el transporte público sea gratuito en días con picos de contaminación, y plantar 10.000 árboles en la ciudad.

También ha explicado que en estos primeros 100 días hará un "modelo de incentivos urbanísticos, fiscales y financieros que faciliten la colaboración público-privada" para construir vivienda de alquiler asequible, así como nombrar un 'padrino' para cada uno de los 82 solares municipales con el objetivo de garantizar el impulso del Ayuntamiento para construir vivienda.

Al ser preguntado sobre qué pretende hacer con los pisos vacíos, más allá de construir nueva vivienda, Valls ha cargado contra Maragall por proponer expropiarlos: "Hay un nuevo líder bolivariano que no es Maduro, no es Iglesias, no es Colau. Es Ernest Maragall, que cada día se radicaliza más".

AUDITORÍA

Además, algunas de las medidas que quiere hacer en los primeros días de mandato es una auditoría integral para analizar la gestión económica del actual Gobierno municipal, crear el programa 'Barcelona hacia los Juegos Olímpicos' para preparar la candidatura de la ciudad a los JJ.OO. de Invierno de 2030 o de Verano de 2032, y crear una oficina de Barcelona en Bruselas.

Valls ha reivindicado que, si gana, pondrá "inmediatamente en marcha un gobierno para el cambio" en la ciudad y que quiere liderar una política de pactos, tanto con el sector privado, como con el resto de instituciones públicas y con los grupos.